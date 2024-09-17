Хит MONATIK неожиданно заиграл на железнодорожных вокзалах Киева и Одессы - подробности

Композиция исполнителя будет звучать при отправлении и прибытии одного из поездов.

"Укрзализныця" и популярный певец MONATIK договорились о неожиданном сотрудничестве.

Теперь на железнодорожных вокзал Киева и Одессы будет звучать один из хитов исполнителя "А що? ". Пассажиры смогут услышать трек ежедневно при отправке и прибытии фирменного поезда №105/106 Киев – Одесса – Киев.

Выбор на композицию "А що?" упал не просто так. Дело в том, что в песне MONATIK вспоминает портовый город Одессу и поет такие строки: "Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса".

В общем, сейчас композиция исполнителя будет дарить пассажирам "Укрзализныци" положительные эмоции и заряжать энергией. В частности, инициатива воспроизведения треков на железнодорожном вокзале направлена также на то, чтобы популяризировать песни украинской современной музыки.

Напомним, недавно MONATIK показывал, как выглядел до популярности. Артиста, у которого тогда была прическа с афрокосичками, просто не узнать.

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