Хит "Не п'яна – закохана" разрывает тренды: Дорофеева и Kola оценили вокал Алены Омаргалиевой

Алена Омаргалиева, Kola, Надя Дорофеева

Реклама

Украинская певица Алена Омаргалиева покоряет новые вершины в чартах с песней «Не п’яна — закохана», которую исполнила вместе с ансамблем «Кралиця».

Этот хит меньше, чем за сутки, после релиза стал вирусным в Сети. И, к счастью, вытеснил с первого места трек российских исполнителей в украинских чартах. Сама же Алена в соцсетях не скрывает своего счастья от результата. К слову, это первый ее миллион прослушиваний за такой короткий период времени.

Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева в чартах

Одним из самых резонансных украинских релизов осени уже успели насладиться и другие украинские звезды. В частности, своими впечатлениями поделились коллеги артистки — Kola и Надя Дорофеева. Так, первая из них сняла видео под эти кадры и показала, как напевает строки хита в машине. Kola уже оценила как текст песни, так и мощный вокал Омаргалиевой.

Реклама

«Боже! Какая же невероятная песня! А голос Алены Омаргалиевой — это отдельный кайф! Люблю все песни со словом „ой“», — забавно отметила Kola.

Сторис Kola

В свою очередь Дорофеева, которая недавно тоже выпустила новую песню «Японія», искренне порадовалась за коллегу и высоко оценила ее песню. Она обнародовала скриншот с Apple Music и написала: «У Алены заслуженное первое! Ну мега-хитяра».

Пост Нади Дорофеевой

Напомним, недавно муж MamaRika вступился за нее после критики ее творчества со стороны Ирины Горовой. Продюсер недавно призналась, что не видит развития музыки у звезды.