Хит "Океану Ельзи" зазвучал по-новому: нидерландская группа сделала кавер ко Дню Независимости

Нидерландский коллектив Waxing Crescent создал собственную версию популярной песни "Океану Ельзи" в качестве подарка украинцам ко Дню Независимости. По словам авторов, они пытались передать через тяжелую музыку непростые события в Украине.

Как оказалось, фронтмен группы Waxing Crescent Алексей Спицын – украинец и тоже тяжело переживает полномасштабную войну в родной стране, именно поэтому композиция получилась такой пронзительной.

В своем видеоклипе коллектив показал архивные кадры боевых действий в Украине и ужасы, через которые пришлось пройти нашему народу. Своей работой нидерландская рок-группа хотела привлечь внимание западной аудитории, чтобы люди во всем мире не забывали, что сейчас в Украине идет война.

"Поддерживайте Украину, жертвуйте украинским благотворительным организациям, военным и нуждающимся, выступайте против российской агрессии и продолжайте говорить о военных преступлениях, совершенных в Украине, и наших военнопленных", — призвали в Waxing Crescent.

Под видеоклипом группа разместила полезные ссылки, по которым можно больше узнать о войне в Украине, а также внести благотворительные взносы на помощь украинцам.

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