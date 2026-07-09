Хитмейкер Иван Клименко избавился от своих узнаваемых дредов и показался полностью лысым

Иван Клименко / © instagram.com/vanek.klymenko

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Популярный украинский продюсер и автор песен Иван Клименко решился на кардинальные изменения во внешнем виде.

В частности, знаменитость решил полностью обновить свою прическу. И теперь Ивана Клименко просто не узнать. Так, длительное время продюсер предпочитал дреды. Прическу автор песен обновлял. Впрочем, единственное, что он делал, это или дреды длиннее, или короче.

Однако Иван Клименко решил вообще от них избавиться. Продюсер теперь лысый. Знаменитость уже также показал, как сейчас выглядит. Как поделились поклонники автора песен, его стало просто не узнать.

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Иван Клименко / © instagram.com/vanek.klymenko

Отметим, Иван Клименко — популярный украинский продюсер, хитмейкер и соучредитель лейбла ENKO. Он создал немало песен, которые стали хитами. Знаменитость писал треки для таких популярных артистов как Надя Дорофеева, KOLA, alyona alyona, MamaRika и многие другие. Кроме того, он был одним из тренеров 13-го сезона вокального проекта «Голос країни», который транслировался осенью 2023 года.

Напомним, недавно актриса Виктория Маремуха кардинально сменила имидж. Артистка отрезала длинные волосы и на фото до и после показала, как выглядит.

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