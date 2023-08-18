Хитмейкер YAKTAK впервые снял свою девушку в новом романтическом клипе

Молодой украинский певец YAKTAK порадовал поклонников выпуском новой композиции "Уночі", которую посвятил особому человеку.

Вместе с треком состоялась премьера романтического клипа к нему, где артист впервые снял свою девушку. В видео влюбленная пара танцует и наслаждается присутствием друг друга. Видеоработа получилась очень романтичной, искренней и проницательной.

"Эта песня очень особенная для меня и в каждую строку заложен особый смысл. Я надеюсь, этот романтический вайб вдохновит каждого парня, умеющего играть на гитаре хотя бы два аккорда, сыграть этот трек своей второй половинке. Ведь музыка, это лучший способ проявить свои чувства, когда слов становится недостаточно", – прокомментировал премьеру YAKTAK.

Напомним, что сегодня также случилась эмоциональная премьера композиции "Кити" певца и шоумена Владимира Дантеса. Эту работу он посвятил своему умершему отцу.

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