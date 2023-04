Хиту Дженнифер Лопес I'm Glad — 20 лет: при чем здесь Аффлек и почему звезда запретила фотошопить ягодицы в клипе

Прошло 20 лет, как певица Дженнифер Лопес выпустила один из своих легендарных треков — "I'm Glad". Композиция вошла в альбом исполнительницы "This Is Me... Then".

О чем песня Дженнифер Лопес

В композиции "I'm Glad" артистка поет о поисках настоящей любви. В песне есть такие строки, как "I think I'm in love. Damn, finally", что в переводе означает "мне кажется, я нашла настоящую любовь, наконец-то". Кстати, тогда Лопес находилась в отношениях с актером Беном Аффлеком. Возлюбленный был музой звезды и вдохновлял ее к написанию песен. Так что, скорее всего, в композиции Дженнифер поет именно об их отношениях. Кстати, именно под трек I'm Glad Аффлек впервые сделал предложение любимой.

Бен Аффлек, а рядом с ним Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Песня стала очень популярной и возглавила списки хит-парадов. Однако вживую певица не исполняла трек. Впервые Дженнифер спела композицию только в 2018 году, и не полностью, а лишь небольшую часть. Уже в 2021 году Лопес полностью спела композицию вживую.

Завораживающий клип и запрет артистки фотошопить ее тело на видео

Внимание стоит уделить не только самой песне, но и клипу на нее, режиссером которого стал Дэвид Лашапель. В видеоработе артистка показала свои естественные кудри и демонстрировала невероятные и соблазнительные танцы в трусах, майке и высоких гетрах.

Дженнифер Лопес / Фото: скриншот с видео

Кстати, Дженнифер усердно и тщательно готовилась. Певица хотела танцевать самостоятельно без посторонней помочь, поэтому очень много репетировала. Также для съемок клипа Лопес занималась спортом и сидела на диетах. Когда дошло дело до монтажа, исполнительница запретила ретушировать свое тело, а попросила его оставить на видео таким, как оно есть. Даже когда знаменитости прислали первую версию клипа, она заметила там ретушь. Артистка разозлилась и настойчиво попросила не трогать ее тело, а оставить его в покое.

"Я действительно тренировалась и придерживалась диеты... а потом во время монтажа... всегда найдется тот, кто скажет: "Мы должны это отретушировать". Я подумала: "Все останется таким, как оно есть. И я заметила, что редакторы прислали мне клип, где мои бедра не такие, как в реальной жизни… Я сказала: "Это не я – это не мои бедра. Просто оставьте их такими, как есть. Сделайте мне услугу – не прикасайтесь к моим бедрам... Не пытайтесь сделать меня худее", — комментировала тогда артистка.

Судовые разбирательства

Не обошлось и без скандалов. На Дженнифер Лопес и Sony Music через клип дважды подавали в суд. Впервые это сделала компания Paramount Pictures из-за нарушений авторских прав. На видео Джей Ло воспроизвела кадры из фильма Flashdance без соответствующего разрешения. Однако дело удалось решить без суда.

Второй истицей была Морин Мардер. Именно ее история вдохновила Paramount Pictures на создание фильма Flashdance. Истица обвиняла Лопес в том, что она без разрешения воплотила на экране историю ее жизни. Однако иски Морин были отклонены.

Отклики и награды

Несмотря на скандалы, трек получил положительные отзывы. Многие критики считают песню "I'm Glad" успешной. Впрочем, еще больше положительных отзывов получил именно клип на композицию, ведь артистка много работала над ним и предстала на видео настоящей – без эффектов и фильтров.

Кроме того, хит Дженнифер Лопес получил немало наград. Композиция была четырежды номинирована на MTV Video Music Award – за лучшую женскую хореографию, за клубный хит года, за лучшее женское видео, за лучшую работу художника-постановщика.

