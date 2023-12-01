Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хиты Кароль "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается" зазвучали по-украински: кто стал их исполнителями

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
819
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хиты Кароль "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается" зазвучали по-украински: кто стал их исполнителями

Тина Король / Фото: instagram.com/tina_karol

Исполнение песен певица доверила молодым артистам.

Хиты певицы Тины Кароль "Полюс Притяжения" и "Жизнь Продолжается" приобрели новое звучание на украинском языке.

Так, переведенные композиции исполняют разные молодые артисты. Теперь "Полюс Притяжения" поет Никита Киселев, а хит "Жизнь Продолжается" – группа "SESTRA". Именно им Тина дала разрешение на перевод и исполнение хитов на украинском.

К слову, украинская версия хита "Полюс Притяжения" в исполнении Никиты распространяется по Сети уже давно. Певец регулярно выкладывал фрагменты песни Кароль и собирал более миллиона просмотров на видео. Именно его перевод и голос очаровали фанов больше всего. Потому они неоднократно просили выпустить полную версию украиноязычного трека.

Инесса и Алина из группы "SESTRA" также нашли немало поклонников собственного исполнения хита "Жизнь Продолжается" в соцсетях. К тому же в их версии трека можно услышать новую аранжировку и мелодию саксофона.

В свою очередь молодой певец и певицы уже успели представить клипы к обновленным песням Тины.

Отметим, что певица Тина Кароль поначалу не хотела переводить на украинский ее русскоязычные хиты. В конце концов, через некоторое время она согласилась некоторым молодым артистам дать проявиться и перепеть ее хиты.

Напомним, ранее новое звучание приобрел хит Ирины Билык "Мы будем вместе". Украиноязычную версию песни певица представила во время своего благотворительного концерта.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
819
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация