Хиты Тины Кароль "Выше облаков" и "Ноченка" перевели на украинский язык: как теперь звучат песни

Хиты певицы Тины Кароль "Выше облаков" и "Ноченька" получили вторую жизнь.

Так, эти композиции перевели на украинский язык. Теперь на украинском легендарный хит Тины Кароль "Выше облаков" поет исполнитель SHUMEI, а артист OKS – "Ноченьку".

Как признался SHUMEI, перевести "Выше облаков" он решился после того, как услышал, что Кароль увлекается его творчеством:

"Я с командой решил сделать подарок любимой певице и перевел ее культовую композицию "Вище хмар". Считаю, что такие песни вне времени и они должны звучать и сегодня", – прокомментировал SHUMEI.

SHUMEI ошеломил украинским кавером на песню Тины Кароль "Выше облаков"

В свою очередь, OKS поделился, что очень любит творчество Тины Кароль и решил перевести "Ноченьку", услышав, что артистка не против, чтобы молодые артисты исполняли ее хиты на украинском:

"Идея создания римейка "Ніченка" пришла, когда я услышал в одном из интервью, что Тина была бы не против, если молодые исполнители перепоют ее песни на украинском", – говорит OKS.

Свои русскоязычные песни певица не переводит, сказав, что "напишет еще много новых хитов", в то же время дав возможность молодежи выбирать и переводить свои знаменитые композиции на украинский.

Напомним, что впервые в украинском переводе хит "Выше облаков" прозвучал на киевском концерте Тины Кароль. Тогда своим исполнением SHUMEI довел присутствующих в зале до слез.

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