Хижняк шокировала, что в Украине все еще пытаются переозвучить сериалы с российскими актерами

Актриса поделилась, что некоторые продюсеры также не прочь вернуть на съемочную площадку россиян.

Украинская актриса, звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк ошеломила новостями из киноиндустрии.

По словам артистки, некоторые продакшены до сих пор пытаются переозвучить на украинском языке сериалы с российскими актерами, которые сняли еще до войны, говорится в программе "ЖВЛ".

"Я отказалась! И весь союз дикторов, профессиональные актеры озвучки, дубляжа – все против этого. Как это может быть? Зачем вы дальше терпите эти лица, которые говорят: "Я горжусь, что я русский?". Нет-нет: "Мне не стыдно, что я русский". Батырев написал. Вы его переозвучите на украинском, серьезно? И пускаете дальше?" – возмущается артистка.

"Хочу, чтобы у каждого украинца дома был флаг" - Антонина Хижняк

Случаются и продюсеры, которые не прочь, как только позволят обстоятельства, вернуть россиян на съемочную площадку.

"Они никак эту пуповину с кацапней, блин, жуют, жуют и никак не пережуют и не откусят. До сих пор они ждут, до сих пор! Что "как-то щас все наладится, как-то кого-то мы привезем", — рассказала Хижняк.

Украинское сообщество актеров инициировало обращение к президенту, чтобы после победы российские деятели искусства больше никогда не ступали на украинскую землю. Призывают власти запретить это по закону. Раньше же с российскими гастарбайтерами мирились, чтобы работу не потерять.

"Отбоялась! Вот боялась все эти восемь лет. Все восемь лет все боялись что-то сказать, потому что что-то где-то. Ирма Витовская, спасибо, не боялась, об этом говорила. И все актеры немножко, извините, вср*лись. У всех рыльце в пушку. Все работали", — поделилась Антонина.

Напомним, ранее Антонина Хижняк объяснила, почему с началом полномасштабной войны РФ против Украины была вынуждена отдать 5-летнего сына его отцу.

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