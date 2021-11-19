Хливнюк со своей экс-девушкой слился в страстном поцелуе в душе в новом клипе "Бумбокс"

Хливнюк со своей экс-девушкой слился в страстном поцелуе в душе в новом клипе "Бумбокс"

Группа представила эмоциональное видео на трек "Імперії впадуть".

Украинская группа "Бумбокс" порадовала поклонников выпуском новой видеоработы на композицию "Імперії впадуть".

Автором музыки и слов выступил фронтмен коллектива Андрей Хливнюк, режиссерм клипа стал Стас Гуренко. Съемки видео проходили в Киевской областной школе высшего спортивного мастерства Бровары. За каждым из музыкантов было закреплено свое место: диджей Валик играл у матов для прыжков в высоту, Паша Литвиненко в яме для прыжков в длину, прямо на песке, Дима Кувалин на фоне передвижных трибун, в которые прекрасно вписались его гитарные комбики, Инна между боксерскими грушами, Андрей в зоне для метания ядра, а барабаны Саши Люлякина установили на беговой дорожке, ограничив простор вокруг них барьерами.

Андрей Хливнюк пел в три микрофона, перевязанных тейпом. Это действительно микрофоны Андрея, которые он периодически использует на концертах. Необходимости в трех микрофонах, конечно, не было, это отсылка к раннему рок-н-роллу, когда аппаратура могла бы быть лучше и прибегали к таким приемам.

Главную роль в клипе сыграла супермодель, блоггер Наталья Гоций. Наталья — ярая поклонница группы и была на множестве концертов. Услышав песню, она с радостью согласилась сняться в клипе, который, как ни странно, для нее, снимавшейся в самых разных проектах, стал первым музыкальным видео.

Отметим, что недавно стало известно о разводе Андрея Хливнюка с женой Анной Копыловой после 11 лет брака. Завел ли певец новые отношения – неизвестно. Но то, что они были, накануне подтвердила Наталья Гоций.

"Уже не романтические отношения, но мы в прекрасных отношениях двух взрослых людей, связываемых романтическими отношениями", – прокомментировала тогда модель.

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