Хлое Кардашян впервые рассказала о сделанных пластических операциях: "Да я делала уколы"

Звезда также призналась, что изменяла форму носа.

Звезда реалити-шоу Хлое Кардашян, которую в последнее время все чаще подозревают в изменении внешности, впервые прокомментировала свои пластические операции.

Так, звезда во время шоу Энди Коэна наконец, призналась, к каким именно бьюти-манипуляций она прибегала.

"Что касается меня, то все говорят: "О, черт возьми, ей сделали третью пересадку лица". Но у меня была только одна пластика носа. И, конечно, я делала уколы, но ботокс я не колола — у меня на него была ужасная реакция ", — призналась звезда.

instagram.com/khloekardashian

Однако, по словам Хлое, решиться на ринопластику ей пришлось не просто так. Сделать пластику носа ее заставила конкуренция со своими сестрами, Ким и Кортни Кардашян.

"У нас было очень много общих фотосессий. Но меня всегда ставили на задний план. Стилисты подбирали мне всего пару образов", — пояснила Кардашян.

Также звезда объяснила, почему не рассказывала об этом раньше.

"Меня никто никогда не спрашивал об этом, поэтому я и не говорила. Вы первый человек, который непосредственно спросила меня о моем нос", — поделилась звезда с ведущим реалити.

Напомним, не так давно Глое Кардашян решила доказать фанатам, что она красивая и без фотошопа. Знаменитость даже провела прямой эфир в своем Instagram, во время которого продемонстрировала фигуру со всех сторон.

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