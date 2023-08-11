Хлывнюк эмоционально обратился к западным звездам: "Дайте нам оружие, или ваши сыновья станут пулеметчиками"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, сейчас защищающий Украину на передовой, обратился к своим западным коллегам.

На днях артист побывал в Лондоне, где выступил на благотворительном матче. После мероприятия певец посетил студию HARDtalk, чтобы рассказать о войне в Украине.

Во время разговора с ведущим о моральном состоянии украинцев и их будущем Хлывнюк очень эмоционально обратился к западной аудитории и своим британским коллегам.

"Меня волнуют ваши певцы, которым придется научиться тому, чему научился я. Теперь я ближе, чем был за тысячи миль в Украине. Теперь я здесь с вами, а вы, ребята, смотрите на меня по телевизору. Я очень переживаю, что вы не видите во мне своего соседа, близкого соседа... Если вы видите меня так, тогда дайте нам все оружие, которое вы дали бы своим ребятам, чтобы защитить вас от этого зла... Или если вы не дадите, ваши сыновья, ваши братья и ваши певцы, писатели станут пулеметчиками и пилотами беспилотников, как вот я. Поразмышляйте об этом. А моральное состояние только одно. Единственная задача обороны, как солдата, оборона женщин и детей. Неважно какой они нации", — сказал в своем обращении лидер " Бумбокса".

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Кроме того, по мнению артиста, уже сейчас мир может остановить Россию и их диктатора Путина. Все, что для этого нужно, признать на мировом уровне, что кремлевский лидер – преступник.

"Если мы все согласимся, что этот парень военный преступник, то мы должны взять его — мертвым или живым. И это будет конец этой войны. Это легко", — сказал Хлывнюк.

Отметим, что сейчас Андрей Хлывнюк служит на южном фронте недалеко от Херсона. Время от времени музыкант выходит на связь с фанами в Сети и показывает, как проходит его служба.

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