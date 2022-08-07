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Хлывнюк показал фото из окопа и написал стих-обращение к украинцам: "Справу ми маєм з гадами"

Хлывнюк показал фото из окопа и написал стих-обращение к украинцам: "Справу ми маєм з гадами"

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Хлывнюк показал фото из окопа и написал стих-обращение к украинцам: "Справу ми маєм з гадами"

Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился фотографией со службы.

Знаменитость, защищающий страну в подразделении "София", запостил в Instagram фотографию, на которой запечатлен в маленьком окопе с оружием в руках.

Звезда в амуниции наполовину лежит и показывает жест "peace".

Андрей Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Также этой ночью Хлывнюк написал стихотворение-обращение к украинцам.

Тим, хто не спить під прильотами
Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці.

Андрей Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, коллега Хлывнюка, экс-лидер группы "Тартак" Саша Положинский в обмундировании показал редкое фото с фронта. Как отметил артист, таких фотографий у него есть немного.

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