Хлывнюк показал фото из окопа и написал стих-обращение к украинцам: "Справу ми маєм з гадами"

Украинский музыкант, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поделился фотографией со службы.
Знаменитость, защищающий страну в подразделении "София", запостил в Instagram фотографию, на которой запечатлен в маленьком окопе с оружием в руках.
Звезда в амуниции наполовину лежит и показывает жест "peace".
Также этой ночью Хлывнюк написал стихотворение-обращение к украинцам.
Тим, хто не спить під прильотами
Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви
Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,
Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,
Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці.
Напомним, коллега Хлывнюка, экс-лидер группы "Тартак" Саша Положинский в обмундировании показал редкое фото с фронта. Как отметил артист, таких фотографий у него есть немного.
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