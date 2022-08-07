Хлывнюк показал фото из окопа и написал стих-обращение к украинцам: "Справу ми маєм з гадами"

Знаменитость, защищающий страну в подразделении "София", запостил в Instagram фотографию, на которой запечатлен в маленьком окопе с оружием в руках.

Звезда в амуниции наполовину лежит и показывает жест "peace".

Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Также этой ночью Хлывнюк написал стихотворение-обращение к украинцам.

Тим, хто не спить під прильотами

Чорне носить не бажано,

Плакатись і вбиватися

Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,

На своїх фронтах не натиснете,

Неню поглине пліснява,

Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,

Сусідами нещодавніми,

Вкотре десь переселені,

Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,

Справу ми маєм з гадами,

Не толеруйте зрадників,

Або готуйте задниці.

Андрей Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Напомним, коллега Хлывнюка, экс-лидер группы "Тартак" Саша Положинский в обмундировании показал редкое фото с фронта. Как отметил артист, таких фотографий у него есть немного.

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