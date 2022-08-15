Хлывнюк показал, как возвращается с боевой задачи: "Подарок прекрасный принесли мы незваным гостям"

Украинский музыкант, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк опубликовал новое видео с передовой.
Исполнитель Андрей Хливнюк показал, как проходит его служба.
Артист опубликовал новый ролик в своем Instagram, где показал, как уезжает из боевой задачи. На видео Хлывнюк вместе с побратимами находится в хорошем настроении.
К слову, музыкант и его сослуживцы, рискуя своими жизнями, успешно выполнили поставленную задачу. Что именно они делали, Хлывнюк не рассказывал - это военная тайна. Однако исполнитель отметил, что украинские защитники "принесли прекрасный подарок незваным гостям".
Возвращаясь с боевой задачи, военные пели разные песни, в частности — хит Son of a Preacher Man и композицию из мультфильма "Бременские музыканты", изменив в ней слова.
"Завтра жарим москаля", — пел Хливнюк.
Кроме того, музыкант призвал украинцев помогать военным и донатить на ВСУ.
"Не забывайте донатить на ВСУ", — подчеркнул артист.
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