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Хлывнюк показал, как возвращается с боевой задачи: "Подарок прекрасный принесли мы незваным гостям"

Хлывнюк показал, как возвращается с боевой задачи: "Подарок прекрасный принесли мы незваным гостям"

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Хлывнюк показал, как возвращается с боевой задачи: "Подарок прекрасный принесли мы незваным гостям"

Андрей Хлывнюк

Украинский музыкант, лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк опубликовал новое видео с передовой.

Исполнитель Андрей Хливнюк показал, как проходит его служба.

Артист опубликовал новый ролик в своем Instagram, где показал, как уезжает из боевой задачи. На видео Хлывнюк вместе с побратимами находится в хорошем настроении.

К слову, музыкант и его сослуживцы, рискуя своими жизнями, успешно выполнили поставленную задачу. Что именно они делали, Хлывнюк не рассказывал - это военная тайна. Однако исполнитель отметил, что украинские защитники "принесли прекрасный подарок незваным гостям".

Возвращаясь с боевой задачи, военные пели разные песни, в частности — хит Son of a Preacher Man и композицию из мультфильма "Бременские музыканты", изменив в ней слова.

"Завтра жарим москаля", — пел Хливнюк.

Кроме того, музыкант призвал украинцев помогать военным и донатить на ВСУ.

"Не забывайте донатить на ВСУ", — подчеркнул артист.

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