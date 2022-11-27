Хлывнюк рассказал об общении с россиянами на фронте и назвал российского артиста, с которым поддерживает связь

Лидер группы "Бумбокс" с первого дня войны ушел защищать нашу страну от оккупантов.
Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину отправился защищать нашу страну.
Музыкант вступил в ряды терробороны ВСУ. Впоследствии стал пилотом ударного дрона Punisher на передовой.
Как рассказал Хлывнюк в интервью "Рандеву" с Яниной Соколовой, на фронте ему приходилось общаться с россиянами, которые на стороне Украины:
"Я иногда общаюсь с россиянами, которые находятся здесь или на линии фронта, делают работу свою разную, журналистскую. Многие из них начинают разговор: "Привет. Если хочешь, можешь плюнуть мне в лицо сразу, а потом я оботрусь и начнем уже дальше как-то искать общий язык". Я смеюсь над этим и понимаю, что человек адекватный, самоироичный и нормальный", — поделился Хлывнюк.
Кроме того, музыкант назвал имя единственного российского артиста, с которым после начала полномасштабной войны продолжил общение:
"Я продолжаю дружить с Нойзиком Ваней (рэпер Noize MC – прим.ред). Потому что очень четко и сразу все понятно стало ему. Он оказался живым, нормальным, трезвым мужчиной, который сразу сказал: "Все понятно. Это п*здец. Все сошли с ума. Надо бежать и собирать деньги на то, чтобы помочь вам", – рассказал Хлывнюк.
Отметим, что Noize MC российский рэпер, с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину выступил против войны. Артист уехал из РФ, на своих концертах постоянно говорит, что россиянам должно быть стыдно и во время своих выступлений собирает средства для помощи Украине. За активную поддержку нашей страны Noize MC признали "иностранным агентом" в России.
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