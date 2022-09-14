Хлывнюк, Салем, Стороженко: звезды, которые получали ранения на передовой

Война не жалеет никого. Поэтому украинские знаменитости, которые защищают страну от российских оккупантов, попадают под вражеские обстрелы и получают ранения.

Зимой, 24 февраля, российские военные начали полномасштабное вторжение на территорию Украины.

Многие украинцы были просто в шоке от того, что происходит. Впрочем, они понимали, что должны защищать страну от российских оккупантов. Поэтому украинцы начали вступать в ряды территориальной обороны, Вооруженных сил Украины.

Знаменитости тоже не исключение. Многие звезды-мужчины вместо сцены, микрофонов и телекамер взяли в руки оружие и отправились на передовую. Впрочем, война не жалеет никого.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые в бою с российскими оккупантами получали ранения.

Андрей Хлывнюк

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк почти сразу записался в ряды терробороны ВСУ и отправился защищать Киевскую область от оккупантов. Но в конце марта колонна, в которой двигался музыкант, попала под минометные обстрелы, в результате чего артист получил серьезное ранение лица.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Когда это произошло, Хлывнюк направлялся со своими побратимами в Ирпень. Колонна остановилась, чтобы перейти на другую сторону реки, но захватчики начали их обстреливать. Вражеский осколок попал артисту прямо в лицо.

Андрей Хлывнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

По словам музыканта, он получил легкое ранение. Певец несколько дней находился в больнице, где ему наложили швы, и вернулся на службу.

Андрей Хлывнюк / Фото: facebook.com/kutiepov

В настоящее время музыкант находится на востоке Украины, где защищает страну от российских захватчиков.

Даниель Салем

Ведущий Даниэль Салем пошел в военкомат сразу после начала полномасштабной войны. Звезда попал в Нацгвардию, а не в терроборону. В общем, ведущий ездит на передовую с разведкой. Во время выполнения боевых задач с Салемом несколько раз происходили ситуации, когда он с побратимами попадал под обстрелы оккупантов.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Впервые это произошло весной в марте. Тогда знаменитость прощался с жизнью, ведь на них пристреливался вражеский танк. Ведущему с побратимами удалось вовремя выйти из засады и уехать на машине. Впрочем, вражеский осколок все же задел авто.

Второй раз знаменитость попала под вражеский обстрел летом в Николаеве. Тогда ведущий получил легкую контузию и поэтому перестал слышать левым ухом. Слух к Даниэлю еще не вернулся.

Даниель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Позже летом Салем также получил ранение на передовой: травмировал спину, из-за чего находился на больничном. По словам ведущего, тогда он "получил пулю в броник".

Виктор Стороженко

Украинский актер Мартин Филдман, настоящее имя которого Виктор Стороженко, находился на востоке Украины, где защищал страну от российских оккупантов. Хотя артист и имел "белый билет", но все же решил, что должен идти на фронт.

В начале августа в Донецкой области у знаменитости был бой с захватчиками. Оккупанты накрыли позиции украинских защитников кассетными минами, в результате чего Стороженко получил серьезные ранения. Уже после медицинской эвакуации знаменитость узнал, что ВСУ зачистили от захватчиков линию фронта, где служил актер.

Виктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

Самого же Стороженко отправили в фронтовую больницу, а затем эвакуировали в медучреждение Днепра, а позже — Киева. Медики выкачали актеру жидкость из глаза и сделали операцию. К счастью, глаз Стороженко не пострадал.

Виктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

Сергей Филимонов

Лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов, сыгравший главную роль в фильме Олега Сенцова "Носорог", тоже был ранен на войне с оккупантами. О его боевой травме рассказал сам режиссер.

Фото: Serhii Filimonov/Facebook

Филимонов попал под обстрел оккупантов "Градами". Врачи прооперировали военного и достали из него восемь осколков. В общем, ранение Сергея было нетяжелым, но медики все же советовали находиться минимум месяц на реабилитации. Но Сергей раньше вернулся на фронт.

Читайте также: