Хлывнюк в военной форме с передовой поздравил себя с днем рождения: "Так встречаю свои 43"

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сегодня, 31 декабря, празднует день рождения.

Музыканту, который с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину взял в руки автомат и ушел на фронт защищать нашу страну, исполнилось 43 года.

По этому случаю Хлывнюк записал видео прямо с передовой, где появляется в военной форме. Исполнитель поздравил себя с 43-летием, а также прокомментировал массированную ракетную атаку по Украине в день Нового года.

"Так встречаю свои 43. У меня сегодня день рождения. Я знаю, что происходят террористические атаки на родной мой город Киев, на мою Украину. Сил вам, пожалуйста, держитесь! Не игнорируйте воздушную тревогу. А если вы сильно хотите меня поздравить и подарите что-то, просто задонатьте на беспилотные летательные аппараты ударные Punisher на фонд Андрея Хлывнюка", — сказал лидер группы "Бумбокс".

Отметим, что сегодня, 31 декабря, днем российские оккупанты совершили массированную ракетную атаку по городам Украины. Ряд взрывов раздался в Киеве, а также звуки взрывов в Николаеве, Запорожье. Россияне ударили по гражданской инфраструктуре.

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