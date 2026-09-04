"Хочу, чтобы голос нового поколения звучал ещё громче": назвали имя третьего тренера "Голос країни"»

Дмитрий Монатик / © пресс-служба MONATIK

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Украинский певец MONATIK возвращается в кресло тренера шоу «Голос страны-14» и будет искать исполнителей, способных стать настоящим голосом нового поколения.

Этой осенью музыкальный проект «Голос страны» откроет свой 14-й сезон. В состав звездных наставников постепенно пополняются новые имена. Уже известно, что свои команды будут формировать Тина Кароль иНаталья Могилевская. Теперь создатели шоу раскрыли имя ещё одного тренера. Им стал MONATIK, у которого уже есть немалый опыт участия в формате The Voice. Для артиста это будет четвёртое появление в тренерском кресле взрослого «Голоса страны».

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«Я благодарен за предложение в четвёртый раз стать тренером проекта „Голос страны“ и в шестой раз в целом присоединиться к формату „The Voice“. Это всегда приятно, когда тебя, а значит и твое музыкальное видение, приглашают в кресло наставника, и я отношусь к этому очень ответственно. За последнее время я накопил ещё больше идей, наслушался музыки, а главное — приобрел ещё больший опыт в профессии артиста. Готов и хочу этим делиться. Искренне верю, что кому-то это точно может пригодиться. Хочу, чтобы голос нового поколения звучал ещё громче. С верой в будущее. „Ищу неповторимые тембры личностей, которые вдохновляют на создание чего-то интересного. Когда всё внутри и вокруг замерзло, почувствуй“, — прокомментировал MONATIK.

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MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

На этот раз артист обещает обращать внимание не только на сильный вокал. Для него важны будут индивидуальность, харизма и личная история участников, которые могут помочь молодым исполнителям найти своё место на большой сцене. MONATIK также имеет успешный опыт работы с юными талантами — ранее он дважды был наставником в шоу «Голос.Дети». Одной из его подопечных была Данелия Тулешова, которая победила в проекте 2017 года.

В новом сезоне вместе с Тиной Кароль, Натальей Могилевской и MONATIK будет работать ещё один звёздный тренер. Телеканал «1+1 Украина» обещает объявить его имя в ближайшее время.

Напомним, недавно одной из тренерок сделали неожиданное предложение и заказали 70-килограммовый торт высотой более метра. Узнайте, кто стала второй тренершей «Голос країни-14».

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