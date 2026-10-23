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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
2 мин

"Хочу прожить с ней остаток жизни": известный украинский актер назвал причину спешки со свадьбой

Украинский актер признался, что ему хватило двух недель, чтобы понять, что встретил своего человека и объяснил, почему не стал откладывать предложение любимой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Владимир Гладкий

Владимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

Украинский актер Владимир Гладкий, известный по сериалам «АТП Перевозчики» и «Участковый из ДВРЗ», рассказал о молодой жене Наталье Маринкевич и признался, когда понял, что хочет провести с ней всю жизнь.

Выбранного сердцем человека артист узнал почти сразу. По его словам, хватило всего двух недель, чтобы понять, насколько они близки по взглядам. В то же время, пара не спешила начинать романтические отношения. Влюбленные сначала лучше узнали друг друга, а потом решили строить общее будущее.

«Я сразу почувствовал, что Наталья — мой человек, хватило двух недель… Мы во всем совпадали: в отношении людей и животных, любви к Украине и селу, в мыслях о том, как жить и двигаться дальше, о будущем страны и т.д. Я не суперпсихолог, но чуйка меня в этом плане никогда не подводила», — поделился Владимир в эксклюзивном комментарии Viva!.

Владимир Гладкий и Наталья Маринкевич / © instagram.com/vova_gladki

Владимир Гладкий и Наталья Маринкевич / © instagram.com/vova_gladki

Актер признался, что не стал долго откладывать предложение. До встречи с Натальей у него были длительные отношения, однако с предыдущими партнершами не удалось найти общего видения будущего. На этот раз все сложилось по-другому.

«Предложение сделал довольно быстро, потому что хочу с этим человеком прожить остаток своей жизни. Да, главное — это любовь и желание быть рядом. Но если все складывается, есть чувство, то почему не закрепить свои отношения? — объяснил артист.

Владимир Гладкий и Наталья Маринкевич / © instagram.com/vova_gladki

Владимир Гладкий и Наталья Маринкевич / © instagram.com/vova_gladki

Владимир Гладкий и Наталья Маринкевич обручились 17 июля. Актер признался, что раньше даже не задумывался о собственной свадьбе, но любовь изменила его взгляды: ему захотелось увидеть избранницу в свадебном платье и устроить праздник для ближайших. Пара отпраздновала событие в кругу родных и друзей.

Напомним, недавно Владимир Гладкий рассказал о серьезной неизлечимой болезни.

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