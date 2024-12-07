Ходил в одну школу с YAKTAK и разрывает Сеть хитами: кто такой SAMCHUK и какие его популярные песни

Молодой певец SAMCHUK уже около года все чаще покоряет своим голосом украинские музыкальные чарты и популярные радиостанции.

Исполнитель Андрей Самчук (настоящее имя SAMCHUK) родился в СМТ Старая Выжовка, Волынская область. Интересно, что в свое время юноша ходил в одну школу вместе со своим земляком, популярным коллегой YAKTAK. Вскоре SAMCHUK начал овладевать мастерством тележурналистики в университете. Одновременно с обучением вел мотивационный блог.

Впрочем, Андрей всегда чувствовал тягу к музыке и сначала мечтал написать хоть одну песню для себя. Сделав это, молодой артист убедился, что это его призвание. Он продолжил творить и ежемесячно выпускал новую композицию. Со временем треки стали находить отклик в сердцах украинцев в Сети.

SAMCHUK

Так, в начале декабря этого года родился первый нашумевший хит SAMCHUK — "Вона". Именно эта композиция набрала около 4 млн прослушиваний. А вот более 8 млн воспроизведений набрала песня "Мадам", которая разорвала Сеть. Пользователи в TikTok массово начали снимать видео под звук этой композиции, что и сделало ее вирусной.

Дополнительной славы для SAMCHUK принесло сотрудничество с известной певицей Domiy. Итого осенью этого года они выпустили символический чувственный хит "Про осінь", который достиг около 5 млн прослушиваний. На пике популярности также остаются треки "Сумна романтика", "Заїду за тобою" и другие. А в декабре артист порадовал фанатов еще одной музыкальной новинкой под названием "Яка шикарна леді", которая тоже стремительно набирает обороты.

Domiy и SAMCHUK

К слову, по словам Андрея, почти во всех лирических композициях можно найти его настоящую историю. В частности, раскрыть тайны его личной жизни. Потому что почти во всех таких треках SAMCHUK воспевает свою возлюбленную и чувства к ней. Так, 23-летний музыкант находится в отношениях с девушкой по имени Кристина, которая младше его на три года. Пара познакомилась через соцсети и вместе уже более четырех лет. Но о свадьбе возлюбленные пока не задумываются.

SAMCHUK с девушкой

SAMCHUK с девушкой

Относительно творчества, в своих интервью SAMCHUK говорит, что любит быть в стороне от шоу-бизнеса и дружит с такими же украинскими артистками-новичками. Тем не менее, это не помешало построить довольно амбициозные планы. И молодой юноша, который недавно только мечтал организовать свой первый сольный концерт, сегодня анонсирует о старте продажи билетов на шоу. Так, Андрей впервые выступит на большой сцене Atlas в Киеве в следующем году. Поддержать его также придут звезды Domiy и Averin.

Domiy

SAMCHUK

Интересно, что Андрей не сразу поверил в свой успех, даже его близкое окружение не всегда предсказывало славу его песням. Однако теперь SAMCHUK доверяет мнению своих фанов, поэтому не останавливается выпускать треки для их настроения. В результате этот пример еще раз доказывает, что добросовестный труд над мечтами способен творить настоящие чудеса.

Напомним, недавно большой сольный концерт отыграла певица Надя Дорофеева. Редакция ТСН.ua побывала на масштабном шоу и раскрыла все подробности. Узнайте, кто из звезд пришел инкогнито под маской, почему гости плакали и какую мечту зрительницы артистка воплотила прямо на сцене, по ссылке.

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