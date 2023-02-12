Холли Берри больно шлепнулась на сцене светского мероприятия и пошутила над собой

Голливудская звезда Холли Берри рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней на днях на одном из благотворительных мероприятий.

Артистку пригласили туда в качестве спикера и когда она поднималась на сцену, чтобы произнести речь, грация звезды ленты "Женщина-кошка" ее подвела. Холли оступилась и изрядно шлепнулась на ступеньках.

Интересно, что это досадное недоразумение Берри не пыталась скрыть, а наоборот – выложила видео инцидента у себя на странице в Instagram и даже пошутила над собой.

К счастью, знаменитость сильно не забилась, а у микрофона еще долго смеялась, а потом сказала: "Да это я. Вам может быть интересно, как я докатилась до этого… Если я увижу это в Интернете, Ван (избранник актрисы – прим.ред) придет за вами".

Более того, Холли понимала, что это ее видео привлечет много внимания юзеров, поэтому воспользовалась случаем и призвала фанов донатить в благотворительную организацию ее подруги, которая собирает деньги для детей с особыми потребностями.

Напомним, на днях украинская актриса Ольга Сумская показала видео с забавным инцидентом, который с ней произошел недавно. Во время гастролей артистка присела на диван, чтобы отдохнуть, а он провалился – звезда очутилась на полу.

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