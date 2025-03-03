Холли Берри на "Оскаре-2025" страстно поцеловала Эдриена Броуди на глазах у его девушки

Голливудская актриса Холли Берри на "Оскаре-2025" сладко поцеловала в губы американского актера Эдриена Броуди, который завоевал статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль".

Случилось это прямо на красной дорожке. В частности, Берри подбежала к Броуди, прервала его разговор с журналистами и сладко поцеловала губы. Более того, в этот момент рядом стояла возлюбленная актера — артистка Джорджина Чампан. Правда, перед тем, как поцеловаться с Броуди, Холли обратилась к его избраннице, извинилась и отметила, что ей необходимо это сделать.

"Прошу прощения, Джорджина, но мне нужно это сделать", — сказала актриса и поцеловала своего приятеля.

Как оказалось, таким образом Берри отомстила Броуди за их легендарный поцелуй 22-летней давности. В 2003 году, когда актер завоевал "Оскар" за роль в фильме "Пианист", статуэтку ему вручала Холли. Тогда Броуди прямо на сцене поцеловал актрису. Как говорит Берри, она много лет ждала того, чтобы отплатить приятелю.

Эдриен Броуди и Холли Берри / Фото: Associated Press

В конце концов, актеры воспроизвели свой легендарный поцелуй, а заодно и порадовали публику, ведь собравшиеся восторженно наблюдали за этим и одобрительными вскриками поддержали артистов.

Напомним, в ночь на 3 марта отгремел "Оскар-2025". Премия запомнилась многими яркими и не слишком моментами. Редакция сайта ТСН.ua уже писала, как прошла торжественная церемония "Оскара".

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