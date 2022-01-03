Холли Берри озадачила заявлением, что не выходила замуж

55-летняя артистка сказала, что пошутила.

Голливудская актриса Холли Берри расстроила поклонников.

Артистка заявила, что она не выходила замуж за известного музыканта Вана Ханта, с которым она больше года встречается. Информацию Берри опровергла в Instagram. Собственно, в фотоблоге Берри день назад на мысль о своем замужестве и натолкнула подписчиков.

"Мы просто повеселились под Новый год! Люди явно не свайпают так часто, как мы думали. Спасибо за добрые пожелания, хотя они действительно тронули наши сердца! Теперь это официально, Интернет уже не победить", — написала Берри под кадром с бойфрендом в Instagram. .

instagram.com/halleberry

Отметим, день назад Холли Берри в фотоблоге разместила снимок, на котором они с бойфрендом позируют в храме на фоне стола. "Что ж... Теперь официально", — подписала тогда фото знаменитость.

Именно этот кадр и натолкнул фанатов на мысль, что пара узаконила отношения.

То самое фото, которое ввело в заблуждение фанатов Голли Берри / instagram.com/halleberry

Отметим, что Холли Берри и Ван Гант рассекретили свои отношения в апреле 2021 года. До Ганта актриса была трижды замужем — за спортсменом Дэвидом Джастисом, за музыкантом Эриком Бене и актером Оливье Мартинесом.

Читайте также: