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Холли Берри в платье-сеточке показалась в жарких объятиях бойфренда-красавчика

Автор
Валерия ГажалаВалерия Гажала
Дата публикации
Просмотры
709
Время на прочтение
2 мин
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Холли Берри в платье-сеточке показалась в жарких объятиях бойфренда-красавчика

Голли Берри с бойфрендом / Фото: instagram.com/halleberry

57-летняя актриса восхитила новым романтическим фото.

Голливудская актриса, звезда ленты "Женщина-кошка" Холли Берри показалась в откровенном платье рядом со своим бойфрендом, певцом Ваном Хантом, с которым в отношениях около трех лет.

В своем фотоблоге звезда опубликовала свежую фотографию, где она появилась в полупрозрачном красном платье-сеточке. Через него можно рассмотреть подтянутое и стройное тело 57-летней актрисы, которая выглядит намного младше.

Рядом с Берри стоял ее 53-летний бойфренд в черно-белой рубашке и бордовом берете, которого она нежно обняла. Скорее всего, фото было сделано в момент, когда Холли пыталась поцеловать избранника, соблазнительно смотревшего в кадр. Интересно, что он спрятал руки в кармане и не ответил взаимностью.

Голли Берри и Ван Гант / © instagram.com/halleberry
Голли Берри и Ван Гант / Фото: instagram.com/halleberry

"Ты – все то, во что меня заставили поверить, что я просила слишком много", - трогательно подписала фото голливудская звезда.

В комментариях под постом поклонники засыпали влюбленных комплиментами.

  • Я так рада, что она наконец-то обрела счастье. Считаю, что он создан для нее
  • Боже, я очарована вами и подписью…
  • Любовь, которой ты заслуживаешь! Аминь
  • Это все то, о чем мы раньше только мечтали!

Также ко всем остальным комментаторам присоединился и сам Ван, отметив, что полностью потерял дар речи от влюбленности, поэтому все, что ему осталось - "найти и поцеловать" Холли Берри.

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Дата публикации
Просмотры
709
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