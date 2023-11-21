Холли Берри в платье-сеточке показалась в жарких объятиях бойфренда-красавчика

Голливудская актриса, звезда ленты "Женщина-кошка" Холли Берри показалась в откровенном платье рядом со своим бойфрендом, певцом Ваном Хантом, с которым в отношениях около трех лет.

В своем фотоблоге звезда опубликовала свежую фотографию, где она появилась в полупрозрачном красном платье-сеточке. Через него можно рассмотреть подтянутое и стройное тело 57-летней актрисы, которая выглядит намного младше.

Рядом с Берри стоял ее 53-летний бойфренд в черно-белой рубашке и бордовом берете, которого она нежно обняла. Скорее всего, фото было сделано в момент, когда Холли пыталась поцеловать избранника, соблазнительно смотревшего в кадр. Интересно, что он спрятал руки в кармане и не ответил взаимностью.

Голли Берри и Ван Гант / Фото: instagram.com/halleberry

"Ты – все то, во что меня заставили поверить, что я просила слишком много", - трогательно подписала фото голливудская звезда.

В комментариях под постом поклонники засыпали влюбленных комплиментами.

Я так рада, что она наконец-то обрела счастье. Считаю, что он создан для нее

Боже, я очарована вами и подписью…

Любовь, которой ты заслуживаешь! Аминь

Это все то, о чем мы раньше только мечтали!

Также ко всем остальным комментаторам присоединился и сам Ван, отметив, что полностью потерял дар речи от влюбленности, поэтому все, что ему осталось - "найти и поцеловать" Холли Берри.

Читайте также: