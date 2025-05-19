Холоденко неожиданно спела с Козловским и показала, как они выглядели семь лет назад

Наталья Холоденко, Виталий Козловский

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Звездный психолог Наталья Холоденко неожиданно спела с Виталием Козловским.

Так, в фотоблоге Наталья опубликовала архивное видео 2018 года, когда совместно с артистом отдыхала в Таиланде. На кадрах они вместе ошеломили исполнением украинской песни "Два кольори" в холле отеля. Психолог добавила, что таким образом они с певцом распространяли украинскую культуру местным жителям. Реакция самого артиста не заставила себя ждать. В комментариях он отреагировал на такие замечательные воспоминания: "Какое видео!". Тем временем остальные юзеры засыпают комплиментами и голос Холоденко.

Кроме того, в сторис Наталья показала еще одни кадры с Козловским, как ночью они прогуливались в экзотической стране. В частности, певец исполнял собственную песню "Моє море", а психолог в это время подтанцовывала.

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Виталий Козловский и Наталья Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

К слову, Холоденко также искренне порадовалась за новую эру творчества Виталия Козловского и как снова он начинает набирать обороты после выплаты долгов экс-продюсеру Кондратюку.

"Для меня возвращение Виталия на сцену - это хорошая примета. Сколько его помню, всегда был человеком с принципами и с украинской позицией в душе. Я помню эту встречу в Таиланде, когда в три часа ночи нам вздумалось спеть в холле отеля. И это было так по-детски наивно. Я хочу, чтобы украинцы во всем мире встречались и пели вместе. Песня - это опора нации!" - написала психолог.

Напомним, недавно музыкант Альберт Цукренко предположил, почему карьера певицы Софии Ротару начала идти на спад.