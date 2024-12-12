Холоденко после смерти Узелкова прокомментировала его брак с женой и их скандальный развод

Звездный психолог Наталья Холоденко после смерти боксера Вячеслава Узелкова высказалась о его браке с бывшей женой, тренером Мариной Боржемской.

Ранее Холоденко общалась со спортсменом, когда они пересекались благодаря работе на одном из телеканалов. Психолог в разговоре с Надеждой Матвеевой поделилась, что у нее были только положительные впечатления о боксере. Наталья также знала о тяжелом жизненном пути Узелкова и его слабом месте – произношении, которое у него ухудшилось после инсульта. Они перестали общаться, когда спортсмен вернулся из Киева в Винницу.

Вячеслав Узелков

"У меня о Славе Узелкове только очень положительные впечатления, ведь мы общались. Я знаю, что он из бедной непростой семьи, что он прошел очень сложный путь, то, что у него немного речь была приторможена (это мы заметили из-за инсульта). Это было его слабое место. У меня очень хорошее впечатление о нем. Мы разошлись из-за того, что он вернулся в Винницу, а я в Киев. Мы дистанцировались и уже даже не звонили, хотя был такой период", - вспомнила психолог.

Также Холоденко высказалась о браке Узелкова с Мариной Боржемской, который завершился со скандалом. Психолог вспоминает, что боксер лишь положительно отзывался о своей семье. По словам Натальи, спортсмен очень гордился, что у него родились дети, ведь они были долгожданными. Однако Узелков и Боржемская развелись со скандалом. Холоденко говорит, что не следила за этим всем, а также не поддерживала боксера, ведь к тому времени они уже не общались.

Марина Боржемская с детьми от Вячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Он всегда о своей семье очень положительно отзывался, он всегда очень гордился, что они много лет вместе, что у них такие поздние дети, но они такие долгожданны. Это просто чудо, это уникальные дети и имена у них нестандартные и, к сожалению, такая смерть… Я не следила за историей, когда они развелись Мариной. Мы уже не были в контакте, то есть это было уже неприемлемо, чтобы я звонила и какую-то оказывала поддержку или вопросы ставила", - высказалась психолог.

Напомним, Вячеслав Узелков умер в Виннице 9 ноября в возрасте 45 лет. Жизнь боксера оборвалась в больнице, куда он попал незадолго до рокового дня. Причиной смерти спортсмена послужили серьезные проблемы с сердцем.

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