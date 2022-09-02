Холоденко вступилась за Полякову и Сумскую: "У людей что-то болит, и они ищут, на кого вылить это"

За время войны многие украинские звезды столкнулись с хейтом в свой адрес. Негативные комментарии в свою сторону также слышали тренер "Голосу країни" Оля Полякова и актриса Ольга Сумская, чья дочь до сих пор живет в Москве.

На их защиту стала психологиня Наталья Холоденко, которая заверила, что обе звезды уже много раз доказали свою преданность Украине.

"Мы виделись с Олей Поляковой несколько раз. И как бы Олю не осуждали, что бы там о ней не говорили, она мне импонирует тем, что она без двойного дна. Она где-то говорит импульсивно, но она такая, какая она есть. Ты понимаешь, что она как думает, так и говорит. И мне в какой-то мере хочется ее защитить, хочется Олю Сумскую защитить. У людей что-то болит, и они ищут, на кого вылить это", — заявила Холоденко в интервью с Алиной Доротюк.

По мнению психологини, сейчас люди находят виновников среди публичных людей, чтобы повесить на них ответственность за происходящее в стране.

"Оля Сумская...сколько раз ее уже травили. Для меня она абсолютно проукраинский человек. Она десятки раз уже могла жить в Москве", — сказала Наталья.

Кроме того, психологиня добавила, что ей, Поляковой и Сумской уже не раз предлагали большие деньги и работу в России, но они уже сделали свой окончательный выбор в пользу Украины.

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