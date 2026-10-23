ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
387
Время на прочтение
2 мин

"Холостячка" Антонина Хижняк удивила новым амплуа: в кого неожиданно перевоплотилась актриса

Артистка снялась в клипе, где сыграла военную, которая по сюжету возвращается в родной Харьков.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Антонина Хижняк

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

Группа «Фиолет» представила клип на новую песню «Жінка» — историю о силе украинских женщин, связи с родным городом и возвращении домой. Главную роль в видео сыграла известная актриса и главная героиня нового сезона популярного телевизионного проекта «Холостячка» Антонина Хижняк.

В центре сюжета клипа — украинская военная, которая приезжает в Харьков, чтобы провести особенный день вместе с родным городом. Это история о женщине, которая, несмотря на войну, испытание и расстояние, сохраняет связь с местом, где ее корни, воспоминания и ощущения дома.

Образ главной героини воплотила Антонина Хижняк, одна из самых известных украинских актрис и та, за чье сердце будут бороться мужчины в телешоу «Холостячка». Несмотря на плотный рабочий график, она согласилась приобщиться к проекту.

Антонина Хижняк и солист группы «Фиолет» Сергей Мартынюк / Фото: Виктория Бабкина

Антонина Хижняк и солист группы «Фиолет» Сергей Мартынюк / Фото: Виктория Бабкина

«Сергей скинул песню и предложил главную роль в клипе. Несмотря на безумную занятость, я согласилась. И где-то между сменами мы выкроили день и поехали в Харьков. С ночными эвакуациями из поезда, отсутствием GPS-навигации в Харькове и постоянными тревогами. Это оказалось очень интересное и веселое приключение, познакомившее меня с замечательными людьми», — делится Антонина Хижняк.

Режиссером клипа стала Кристина Браславская, которая уже не в первый раз сотрудничает с группой «Фиолет». Их предыдущей совместной работой стал клип «Пітарди». «Жінка» продолжает творческое сотрудничество команды.

Для Антонины Хижняк это уже третье участие в видеоработах группы «Фиолет». Кроме творческого сотрудничества актриса приобщается и к поддержке украинских военных: она открыла сбор в поддержку 46-й отдельной аэромобильной бригады, где проходит службу фронтмен группы Сергей Мартынюк.

Клип «Жінка» стал третьей видеоработой в рамках проекта «З дому додому», который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, актриса Антонина Хижняк стала новой «Холостячкой». Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о личной жизни артистки: почему распался ее брак и как у нее был служебный роман.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie