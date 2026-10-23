"Холостячка" Антонина Хижняк удивила новым амплуа: в кого неожиданно перевоплотилась актриса

Антонина Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Группа «Фиолет» представила клип на новую песню «Жінка» — историю о силе украинских женщин, связи с родным городом и возвращении домой. Главную роль в видео сыграла известная актриса и главная героиня нового сезона популярного телевизионного проекта «Холостячка» Антонина Хижняк.

В центре сюжета клипа — украинская военная, которая приезжает в Харьков, чтобы провести особенный день вместе с родным городом. Это история о женщине, которая, несмотря на войну, испытание и расстояние, сохраняет связь с местом, где ее корни, воспоминания и ощущения дома.

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Образ главной героини воплотила Антонина Хижняк, одна из самых известных украинских актрис и та, за чье сердце будут бороться мужчины в телешоу «Холостячка». Несмотря на плотный рабочий график, она согласилась приобщиться к проекту.

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Антонина Хижняк и солист группы «Фиолет» Сергей Мартынюк / Фото: Виктория Бабкина

«Сергей скинул песню и предложил главную роль в клипе. Несмотря на безумную занятость, я согласилась. И где-то между сменами мы выкроили день и поехали в Харьков. С ночными эвакуациями из поезда, отсутствием GPS-навигации в Харькове и постоянными тревогами. Это оказалось очень интересное и веселое приключение, познакомившее меня с замечательными людьми», — делится Антонина Хижняк.

Режиссером клипа стала Кристина Браславская, которая уже не в первый раз сотрудничает с группой «Фиолет». Их предыдущей совместной работой стал клип «Пітарди». «Жінка» продолжает творческое сотрудничество команды.

Для Антонины Хижняк это уже третье участие в видеоработах группы «Фиолет». Кроме творческого сотрудничества актриса приобщается и к поддержке украинских военных: она открыла сбор в поддержку 46-й отдельной аэромобильной бригады, где проходит службу фронтмен группы Сергей Мартынюк.

Клип «Жінка» стал третьей видеоработой в рамках проекта «З дому додому», который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

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Напомним, актриса Антонина Хижняк стала новой «Холостячкой». Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о личной жизни артистки: почему распался ее брак и как у нее был служебный роман.

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