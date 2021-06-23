"Холостячка" Злата Огневич поделилась лайфхаками, как испортить первое свидание

Артистка дала несколько "советов" девушкам.

Украинская певица и героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич, которая рассказала о связи, которая в нее произошла на проекте, поделилась лайфхаками, как испортить первое свидание.

На странице в Instagram знаменитость опубликовала забавный сообщение, где рассказала девушкам, как нужно вести себя с парнем, если не хочешь с ним идти на второе свидание.

"Увлекательно рассказывать о своих бывших, вашем первом поцелуе во всех горячих подробностях! Спеть ему песенку Santa baby, в которой девушка просит подарить колечко от Тиффани, кабриолет 54-го, яхту, платиновый рудник. При этом мило улыбаться и говорить: "Это моя любимая песенка". Называть его пупсик, сладенький, котенок, чтобы слышали другие. Громко смеяться, легко похрюкивая. Занять деньги", — написала звезда.

instagram.com/zlata.ognevich

Также Злата попросила фанов поделиться своими "секретами". Пользователи охотно присоединились и написали немало сообщений в комментариях.

Конечно, вспомнить о своей маме и как она мечтает чаще приезжать, мечтает жить в нас, всегда помогать

Говорить о свадьбе и знакомстве с родителями

Я обычно "вспоминаю", что у меня есть какое-то срочное важное дело, чтобы быстрее закончить такое свидание

Не забыли пользователи порадовали знаменитость комплиментами. Так, фолловеры писали, что Злата невероятно красивая.

Напомним, ранее Злата Огневич заявила, будет ли целоваться с мужчинами на проекте. Также звезда объяснила, зачем идет искать любовь на шоу.

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