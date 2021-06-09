"Холостячка" Злата Огневич рассказала о связи, которая у нее случилась на проекте

Артистка уже имеет одну симпатию.

Украинская певица, новая героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая на днях в фотосессии эротично засветила грудь, рассказала о первых впечатлениях от съемок.

Как поделилась артистка, она не ожидала, что претенденты на ее сердце так подготовятся к встрече с ней.

"Каждый мужчина смог меня удивить. Все участники харизматичные, интересные. Они прочитали мои интервью, изучили биографию, узнали, что я люблю. Многим удалось нажать на тайные кнопочки моей души. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь, побывать на концерте и даже нырнуть на дно океана за жемчужиной" — поделилась эмоциями Злата.

instagram.com/zlata.ognevich

Кроме того, исполнительница призналась, что у нее уже даже возникла первая симпатия на проекте. Одному мужчине удалось поразить Злату.

"Один из участников смог даже осуществить мою детскую мечту. Так что я лично убедилась, что на проекте “Холостячка” возможно все. Приоткрою секрет: первый электрический разряд случился. Я смогла отпустить себя и прислушаться к сердцу", — заинтриговала Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич поделилась, будет ли целоваться с мужчинами на проекте. Также звезда объяснила, зачем идет искать любовь на шоу.

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