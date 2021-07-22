"Холостячка" Злата Огневич в купальнике похвасталась роскошной фигурой

Знаменитость показала соблазнительный кадр.
Певица и героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич взбудоражила воображение поклонников новой порцией пикантного контента.
Так, на странице в Instagram артистка запостила фотографию, где соблазнительно позировала в черном купальнике. Исполнительница с укладкой и насыщенным макияжем похвасталась идеальным телом.
"Лето жаркое! Каждое лето я купалась в Средиземном море, а теперь — купаюсь в море любви", — сообщила знаменитость.
Со своей стороны, восхищенные фолловеры написали в комментариях ряд комплиментов.
- Роскошная
- Красавица
- Просто супер секси
- Какая ты, такое и лето
Напомним, ранее Злата Огневич посветила упругими ягодицами в эротическом монокини в новом клипе. Артистка представила клип на композицию "Мій Назавжди".