"Холостячка" Злата Огневич в платье засветила грудь и эротично раздавила лимоны

Певица поделилась горячими кадрами.

Известная украинская певица и главная героиня шоу "Холостячка-2" Злата Огневич, которая призналась, будет ли целоваться с мужчинами на проекте, вызвала фурор горячими снимками.

На странице в Instagram звезда опубликовала фото, на которых появилась в легком летнем платье в принт с лимонами. В руках артистка также держала цитрусовые. На первом кадре исполнительница игриво обнажила стройные ножки.

instagram.com/zlata.ognevich

На втором же фото, знаменитость опустила шлейки и засветила грудь. Злата эротично раздавила лимоны руками.

instagram.com/zlata.ognevich

В посте певица подумала о неприятном опыте и благодарности.

"Когда жизнь тебе преподносит лимоны — делай из них лимонад. У меня — так! А у вас? Как прекрасно жить с ощущением внутри: "Я знаю, чего хочу"! Как прекрасно доверять своим чувствам и проживать момент! Чтобы сделать лимонад, много лимонов не нужно... Но жизнь — это другое дело. Потому что если ты не умеешь превращать неприятный опыт в чувство благодарности — уроки судьбы постоянно случаться на дороге. И поэтому — делайте лимонад, живите на полную, удивляйтесь и доверьтесь", — поделилась Огневич .

Фаны не смогли обойти эротические снимки и порадовали кумира приятными комментариями.

Какая красота

Какая вы очаровательная и красивая

Роскошно

Напомним, ранее Злата Огневич в красном топе и прозрачной юбке представила себя горячей итальянкой. Артистка очаровала образом.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку