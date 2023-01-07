"Холостяк" Алекс Топольский написал щемящее письмо к покойному отцу и показал редкое фото вместе

Бизнесмен и участник романтического реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский написал трогательное послание своему покойному отцу.

В Instagram Алекс показал, как выглядел в подростковом возрасте на веселом архивном фото вместе с папой. В подписи к фото бизнесмен вспомнил, какой был его отец при жизни.

"Письмо отцу, моему примеру по жизни и просто прекрасному человеку. Для меня гибель отца была настолько трагична, что она навсегда забрала какую-то часть жизнерадостного меня. Я не хотел делиться своими чувствами и мыслями публично об этом раньше, но сейчас считаю, что настал момент. Любовь отца — исключительная, она не похожа на любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна", — написал Топольский.

В своем сообщении "холостяк" признался, что папа был строг и требователен, но всегда поддерживал сына. Именно благодаря отцу и его поддержке Алекс смог достичь в жизни хороших результатов и получить ценные знания.

Алекс Топольский с папой / Фото: instagram.com/alex_topolsky

"Отец у меня был очень строг, но справедлив. Я считаю, что именно его воспитание вырастило во мне упорство, настойчивость, дисциплину, умение делать вещи, которые нужно из-за "не хочу", амбициозности. Он всегда поддерживал мои идеи и инициативы по жизни и бизнеса, кроме переезда в США. Отец всегда требовал от меня высоких результатов во всем. Я реально получал, если прогуливал школу или приносил плохие оценки. Но он в свою очередь тратил много времени на помощь мне в учебе", — поделился Алекс.

В своем письме Топольский также искренне поблагодарил отца за все, что он сделал для него.

"Я без сомнения могу сказать, что именно он – тот человек, который помог мне стать тем, кем я являюсь. Я благодарен жизни за каждую минуту, проведенную с ним, они по-настоящему бесценны. Папа, вечная тебе память! Люблю тебя, твой сын", — заключил послание Алекс.

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