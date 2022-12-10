"Холостяк" Алекс Топольский о позиции брата в России: "Я был шокирован"

Главный герой проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский рассказал о своих родственниках, проживающих в России, об их отношении к полномасштабной войне, которую развернула РФ против Украины.

Алекс поделился, что в России живут его родственники по отцовской линии. Впрочем, очень тепло он всегда общался со старшим братом Максом. Однако, говорит Топольский, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, он был шокирован позицией брата:

Алекс Топольский

"На самом деле непростой момент. Потому что… У меня есть брат Макс по папиной линии, он, кстати, был в проекте. Видеообращение от него было. Мы очень близки были. С момента гибели отца мы немного дистанцировались. Но с Максом были очень классные отношения. Он мне помогал, он был очень классным старшим братом. Первые наши разговоры... Я просто был шокирован его позицией. Я не ожидал, когда мы уже разговаривали откровенно", — поделился Топольский.

Старший брат Алекса Макс появился в первом эпизоде "Холостяка" в видеообращении

Впрочем, говорит Алекс, он не сдался и решил все же донести до родного человека правду. Наконец, доказательства и аргументы Топольского повлияли на брата:

"Мне удалось его убедить, я показал ему несколько ресурсов, где надо брать информацию, где есть правда, объективная правда, а не та, которая показывается им в России. У нас благодаря этому начал создаваться диалог, наша братская дружба вернулась. Если бы этого не произошло, я не могу сказать, какая бы была у меня реакция", – поделился Алекс.

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