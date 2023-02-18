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"Холостяк" Алекс Топольский поделился первым фото с новой девушкой

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2311
Время на прочтение
2 мин
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"Холостяк" Алекс Топольский поделился первым фото с новой девушкой

Алекс Топольский / Фото: Telegram Алекса Топольского

Пара вместе отпраздновала День влюбленных.

Бизнесмен и главный герой проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский закрутил новый роман.

После окончания шоу у Алекса не сложились отношения с победительницей Екатериной Лозовицкой, но вскоре в жизнь бизнесмена пришла новая любовь.

В своем Telegram-канале Топольский поделился первой фотографией с новой избранницей. Правда, лицо девушки и ее имя он оставил в секрете.

© Telegram Алекса Топольского
Фото: Telegram Алекса Топольского

Сейчас пара вместе находится на Бали, где на днях отпраздновали День всех влюбленных. В праздничный вечер Алекс и его любимая хотели отправиться на ужин, но погода на острове несколько испортила их планы, так что романтический ужин превратился в романтический завтрак.

"Празднование Дня влюбленных было очень неожиданным, если честно. Я с девушкой договорился на вечернее свидание в ресторане. Но, к сожалению, в этот вечер начался такой дождь, которого на Бали не было за последние полтора месяца. Там сносило все, был ветер, ураган "Мы даже не могли вызвать такси, потому что никто не ездил. Остров просто замер, ожидая, когда все закончится. Поэтому, к сожалению, мы не смогли встретиться. Но к утру мы отпраздновали наш День святого Валентина горячим латте и утренними круассанами", — поделился Топольский.

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Дата публикации
Просмотры
2311
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