"Холостяк" Алекс Топольский рассекретил, сколько зарабатывает и отреагировал на слухи, что живет за счет богатых женщин

Главный герой 12 сезона реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, сколько нужно зарабатывать денег, в США, чтобы семье из трех людей комфортно чувствовать себя.

Топольский отметил, что все зависит от района и штата, где ты живешь.

"Есть США Миннесота, есть США – Лос-Анджелес. Нью-Йорк дороже, чем Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе на семью из трех человек, чтобы комфортно жить, думаю, четыре тысячи долларов", — сказал Топольский в интервью "Слава+".

В то же время Алекс не стал говорить, сколько ему нужно денег, чтобы комфортно чувствовать себя в Лос-Анджелесе, лишь отметил, что в среднем это должно быть "от пяти тысяч долларов и выше".

Алекс Топольский

Кроме того, Топольский рассекретил, сколько в месяц он зарабатывает сейчас и поделился, что коронавирус сильно повлиял на его бизнес:

"До ковида было намного лучше. До ковида я зарабатывал где-то 60 тысяч чистыми в месяц, а после ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2 – 2,5 раза меньше", — признался Алекс.

Не обошел вниманием Топольский и слухи о том, что никакого бизнеса в США у него нет, и что он живет за счет богатых женщин:

"Никогда такого не предлагали. Если бы мне предлагали деньги девушки, которые в Беверли-Хиллз живут, то я бы, наверное, сидел с этой девушкой, или бабушкой, массировал бы ей спину, пока она пьет "Маргариту" и думал, как бы мне себя утопить в этом бассейне, если я делаю такое... Это не в моем характере, я бы в жизни такое не смог делать. Поэтому я и работал чернорабочим в Чикаго, и в Нью-Йорке, раздавал эти флаеры. Я никогда к этому не шел. В Лос-Анджелесе таких возможностей, если ты хочешь развиваться в этом направлении, очень много", — поделился Топольский.

Напомним, ранее Алекс Топольский рассказал о своем брате Максе по папиной линии, который живет в России. "Холостяк" рассказал, как его родной человек отнесся к полномасштабному вторжению РФ в Украину и почему он был в шоке.

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