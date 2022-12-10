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"Холостяк" Алекс Топольский рассекретил, сколько зарабатывает и отреагировал на слухи, что живет за счет богатых женщин

"Холостяк" Алекс Топольский рассекретил, сколько зарабатывает и отреагировал на слухи, что живет за счет богатых женщин

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
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"Холостяк" Алекс Топольский рассекретил, сколько зарабатывает и отреагировал на слухи, что живет за счет богатых женщин

Алекс Топольский

Бизнесмен признался, что COVID оказал большое влияние на его заработок.

Главный герой 12 сезона реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал, сколько нужно зарабатывать денег, в США, чтобы семье из трех людей комфортно чувствовать себя.

Топольский отметил, что все зависит от района и штата, где ты живешь.

"Есть США Миннесота, есть США – Лос-Анджелес. Нью-Йорк дороже, чем Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе на семью из трех человек, чтобы комфортно жить, думаю, четыре тысячи долларов", — сказал Топольский в интервью "Слава+".

В то же время Алекс не стал говорить, сколько ему нужно денег, чтобы комфортно чувствовать себя в Лос-Анджелесе, лишь отметил, что в среднем это должно быть "от пяти тысяч долларов и выше".

Алекс Топольский / ©
Алекс Топольский

Кроме того, Топольский рассекретил, сколько в месяц он зарабатывает сейчас и поделился, что коронавирус сильно повлиял на его бизнес:

"До ковида было намного лучше. До ковида я зарабатывал где-то 60 тысяч чистыми в месяц, а после ковида бизнес пострадал. И сейчас в 2 – 2,5 раза меньше", — признался Алекс.

Не обошел вниманием Топольский и слухи о том, что никакого бизнеса в США у него нет, и что он живет за счет богатых женщин:

"Никогда такого не предлагали. Если бы мне предлагали деньги девушки, которые в Беверли-Хиллз живут, то я бы, наверное, сидел с этой девушкой, или бабушкой, массировал бы ей спину, пока она пьет "Маргариту" и думал, как бы мне себя утопить в этом бассейне, если я делаю такое... Это не в моем характере, я бы в жизни такое не смог делать. Поэтому я и работал чернорабочим в Чикаго, и в Нью-Йорке, раздавал эти флаеры. Я никогда к этому не шел. В Лос-Анджелесе таких возможностей, если ты хочешь развиваться в этом направлении, очень много", — поделился Топольский.

Напомним, ранее Алекс Топольский рассказал о своем брате Максе по папиной линии, который живет в России. "Холостяк" рассказал, как его родной человек отнесся к полномасштабному вторжению РФ в Украину и почему он был в шоке.

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Дата публикации
Просмотры
622
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