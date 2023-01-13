"Холостяк" Алекс Топольский рассказал, как выбирал победительницу шоу, и сравнил финалисток с яхтами

Сегодня, 13 января, состоится финал романтического реалити "Холостяк -12", главным героем которого стал бизнесмен Алекс Топольский.

Как известно, в финал прошли две девушки – Екатерина Лозовицкая и Александра Мудрая. В преддверии важного выбора Топольский на странице в Instagram поделился, как именно выбирал свою судьбу. В частности, бизнесмен сравнил девушек с яхтами, которые увидел как-то на причале:

"К обеим девушкам у меня были чувства. Однажды вечером, прогуливаясь по городу, я увидел две яхты, которые были привязаны к причалу. Одна яхта качалась, ее носило в разные стороны, в ней была какая-то дикость, жажда приключений, и всем своим видом она давала понять, что этой веревки недостаточно, чтобы ее удержать, она принадлежит океану, в ней царит свобода, желание жизни, страсть к приключениям, она принадлежит природе и этой стихии. Создавалось такое впечатление, что к ней был привязан невидимый якорь, который удерживал ее в этом умиротворении и покое. Присев неподалеку, я окунулся мыслями об этих яхтах, и в голове проскользнула аналогия по отношению к девушкам", — откровенно рассказал Топольский.

Саша Мудрая

Он признался, что с Сашей у него есть страсть и добавил, что в девушке присутствует ярко выраженное страстное желание изучения всего нового:

"Она — отличный партнер по протаптированию новых дорог в жизни. Я убежден, что с Сашей я буду оставаться вечно молодым. Она буквально эликсир молодости и энергии", — объяснил Топольский.

В то же время "холостяк" поделился, что с Катей он почувствовал покой, умиротворение, доверие и глубину, чего ему не хватало в Америке.

"Мне очень импонирует ее семья и ее воспитание. Но теплота, любовь, культура, царящие в ее семье, передались и самой Кате. Она будет прекрасной мамой, которая сможет привить только лучшие ценности ребенку. Ее доброта лежит в основе ее характера – это меня очень подкупает", — признался Алекс.

Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Впрочем, кого все же выберет в финале "Холостяк", зрители узнают уже сегодня вечером.

Читайте также: