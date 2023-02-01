"Холостяк" Алекс Топольский рассказал о сексе с победительницей шоу Екатериной Лозовицкой

Бизнесмен не стал скрывать, что между ними были интимные отношения.

Главный герой романтического реалити "Холостяк-12" Алекс Топольский откровенно рассказал об отношениях с победительницей шоу, моделью Екатериной Лозовицкой.

Бизнесмен поделился, что выбрал Екатерину в финале проекта, считая, что с ней он сможет построить долгосрочные отношения, которых у него в жизни было очень мало. Впрочем, не так случилось как предполагалось – после окончания шоу пара была вместе всего месяц.

"Мы не жили вместе. Мы приезжали друг к другу домой. Встречались в разных кафешках, гуляли в парках. Мне показалось, что Катя "съехала" до третьего эпизода проекта. Где она ожидала от меня снова инициативы. Чтобы я отдавал, отдавал. Но я не тот человек, который будет всегда отдавать, не чувствуя инициативы на встречу. Нет какого-либо взаимообмена", – объяснил Топольский во время разговора с Анной Олицкой.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Алекс также признался, что он стал инициатором их разрыва. По словам бизнесмена, в какой-то момент он решил, что стоит поставить точку:

"Я проинициировал разговор, где мы обсудили все без эмоций, как взрослые люди и решили, что нам уже не нужно быть вместе. Я помню, она расстроилась в тот момент. Но мне кажется, что это было верное решение. Если бы мы были вместе дальше, это было бы неправда, это была бы какая-то игра", – считает Топольский.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Кроме того, Алекс поделился и пикантными подробностями отношений с Екатериной, и признался, что между ними был секс.

"Конечно, был секс. Мы все же встречались месяц. Я точно не буду комментировать, какая Катя в сексе, так что скажем так: секс был, мы были месяц вместе. Было бы не нормально, если бы секса не было. Но какие-то детали я точно опущу. Я не буду комментировать этот момент, я не хочу оскорблять Катю и не хочу говорить какие-то неделикатные вещи по отношению к ней", – сказал Топольский.

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/kateryna_lozovytska

Алекс Топольский и Екатерина Лозовицкая / Фото: instagram.com/alex_topolsky

Также бизнесмен признался, что сейчас его сердце свободно и он остается завидным холостяком.

Напомним, что тем временем финалистка "Холостяка" Саша Мудрая уже успела построить личную жизнь. Девушка начала встречаться с состоятельным американцем.

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