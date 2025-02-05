"Холостяк" Александр Терен рассекретил свой будущий бизнес и какую пенсию получает

Герой романтического реалити "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько , который ранее раскрыл причину раскола в отношениях с Инной Белень, рассказал о своем будущем бизнесе и размере пенсии.

Ветеран войны планирует открыть собственное дело. В интервью на новом YouTube-канале Марички Падалко Терен рассказал, что уже выиграл грант в Украинском ветеранском фонде и занимается открытием простор-кафе. Будько говорит, что это будет место, где каждый будет чувствовать себя равно и будет дружеское отношение ко всем группам населения.

"Я выиграл грант в Украинском ветеранском фонде. Буду делать, по крайней мере, пытаюсь открыть сейчас свое заведение. Это тяжело, потому что нет помещения соответствующего, чтобы по всем нормам сделать его доступным. Это будет ветеранский простор-кафе, где цель этого простора будет объединить и ветеранов, и военных, и гражданских людей для того, чтобы у них было место место, где все будут равны, где не будет: служил ли ты, не служил, а у тебя двойная ампутация, а у меня одна... То есть хочется сделать дружеское пространство, дружественное ко всем, ко всем группам населения", - говорит Терен.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

Будущее кафе Александра будет называться "Первый ряд". Сначала ветеран планирует открыть заведение в Киеве. Когда все прекрасно сложится с бизнесом, Терен создаст франшизу и будет передавать ее другим военным, чтобы те могли открывать подобные заведения в своих городах и у них была с этого прибыль.

"У меня есть общественная ветеранская организация, которая называется "Первый ряд". Соответственно, заведение будет называться тоже "Первый ряд". И планирую передавать эту франшизу другим ветеранам в дальнейшем для того, чтобы и они в своих городах открывали и получали тоже какую-то прибыль", — говорит военный.

Правда, Александр пока что не уверен, когда именно откроет кафе, ведь столкнулся с одной неприятной проблемой. В частности, сложно найти помещение, которое соответствовало бы всем необходимым нормам. Кофейня должна быть на правом берегу Киева, расположение – первый этаж. Александр планирует, чтобы помещение заведения было комфортным с маленьким подиумом для импровизированной сцены, а для этого нужно около 100 квадратов.

Александр Терен и Маричка Падалко / Фото: ТСН.ua

"Сейчас очень тяжело с помещением, ищем уже почти месяц, пока что не получается. Среди критериев доступность, конечно, чтобы было где-то рядом с транспортной развязкой удобной для всех. Это правый берег, около 100 квадратов, потому что там должен быть и маленький подиум, словно сцена. Скажем, открытое пространство для того, чтобы мы свободно все могли передвигаться там. Ну и, желательно, первый этаж, не восьмой, не седьмой, не третий, без лестницы, потому что даже пандусы сейчас сложно делать и сложно делать их именно по нормам", - поделился Терен.

Сейчас в Александра есть единственный постоянный доход – это пенсия. Терен говорит, что она у него не слишком маленькая, на пенсионные средства можно прожить и этого достаточно, чтобы покрыть собственные нужды.

"Нормальная пенсия. Я не скажу, что супер хорошая, но может быть. Потому что у нас есть какой-то такой миф, что пенсия – это копейки. Не 3 тысячи гривен! То есть можно себе хоть что-то позволить. Так что я мог бы жить и на эту пенсию, пойти на работу еще дополнительно где-то оператором или охранником. И все у меня было бы хорошо", – заверил ветеран войны.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен отреагировал на слухи, что получил тяжелое ранение в состоянии алкогольного опьянения. Ветеран также рассказал, как это произошло на самом деле.

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