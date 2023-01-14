"Холостяк" Макс Чмерковский во второй раз станет отцом: "После трех выкидышей и неудачной пересадки эмбриона"

Герой первого сезона реалити "Холостяк", судья проекта "Танцы со звездами" Макс Чмерковский и его супруга Пета Маргатройд поделились радостным известием.

Так, возлюбленная Чмерковского рассекретила, что они ждут второго ребенка. О грядущем пополнении в семье Пета рассказала на своей странице в Instagram. Женщина разместила фотографии со свежей фотосессии, на которых демонстрирует округлый животик.

Жена Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Жена Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Также Пета поделилась с поклонниками, что они с Максом очень мечтали о еще одном ребенке, но долго не могли забеременеть:

"Мне очень приятно наконец-то объявить, что мы с Максом ждем нашего Чмерковского2. После двух лет постоянной борьбы и душевной боли, трех выкидышей и неудачной пересадки эмбрионов… у нас есть здоровая булочка в духовке. Это был шок для всех нас, мы узнали об этом прямо перед тем, как я собиралась на второй тур ЭКО", — поделилась супруга Чмерковского.

Жена Макса Чмерковского / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Отметим, полгода назад жена Макса Чмерковского Пета впервые рассказала, что у нее произошел выкидыш, когда муж был в Киеве. О своей беременности танцовщица не знала и случайно узнала, когда попала в больницу с коронавирусом.

Макс Чмерковский с женой и сыном / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

Напомним, что Макс Чмерковский и танцовщица Пета Маргатройд вместе уже 11 лет. 4 января 2017 года у пары родился сын, которого они назвали Шай. 8 июля 2017 года влюбленные поженились.

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