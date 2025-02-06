"Холостяк" Терен кардинально изменил имидж после шоу и объяснил почему: "Внутренний протест"

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько, который ранее рассказал об интиме после тяжелого ранения, ошеломил своими переменами.

Так, после окончания проекта знаменитость отважился сменить прическу. По словам ветерана, он сделал это намеренно, чтобы избавиться от определенного нереалистичного образа. Об этом Александр "Терен" Будько рассказал Маричке Падалко для ее нового YouTube-канала. Холостяк говорит, что прибег к изменениям, чтобы изменить отношение окружения к нему и избавиться от идеализации, которая ему не нравится.

Александр Терен сменил прическу

Кроме того Терен признался, что после шоу его преследуют простые упреки. И в основном хейт, по словам звезды, безоснователен. Все потому, что пользователи не могут отпустить его образ из "Холостяка".

"Возможно, внутренний протест, чтобы отодвинуть от себя вот этот образ, который был сформирован и который мне не очень, на самом деле, импонирует. Потому что теперь многие люди, считав этот образ из телепроекта "Холостяк", переносят его на меня как нереального человека. То есть что я вот только такой. Это и оскорбляет. И на самом деле очень много таких упреков. Недавно вышло интервью об антидепрессантах, и ​​люди, не смотря даже его, где я все рассказал, просто видят мою картинку и начинают в комментариях писать какие-то клишевые фразы, разлетевшиеся в Сети. Повсюду набрасываются, где я есть", - подчеркнул Будько.

Александр Терен / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, недавно Александр Терен прокомментировал, планирует ли идти в политику. Также общественный деятель признался, получал ли соответствующие предложения.

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