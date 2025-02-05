"Холостяк" Терен откровенно рассказал об интиме после тяжелого ранения и о протезах для секса

Герой романтического реалити "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько, который ранее высказался о своей пенсии, откровенно рассказал об интиме после тяжелого ранения и о специальных протезах для секса.

Терен во время службы на фронте в результате серьезного ранения пережил ампутацию конечностей. Ветеран войны собственным примером показывает, что можно и нужно продолжать вести полноценную жизнь. В частности, он откровенно общается с аудиторией на разные темы, в том числе и на те, что касаются интима. Александр Терен рассказал Маричке Падалко для ее нового YouTube-канала, что мужчины, конечно, читают его постты, однако больше реагируют и задают разные вопросы именно женщины, которые также интересуются, где узнать можно больше информации.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

"Да, многие женщины на самом деле отреагировали. Конечно, мужчинам сложнее эта тема дается. Они читают, конечно, там кто-то несколько слов скажет, но именно женщины более целевая аудитория, потому что из-за эмоциональности женщины больше воспринимают такую информацию. Когда мужчины возвращаются, они более закрыты, наверное, в этих моментах, не готовы об этом поговорить. Кстати, информация очень хорошая, собственно, о сексуальном образовании и сексуальном опыте после ранений есть у "Ветеран Хаб", - поделился ветеран войны.

Кстати, Маричка Падалко отметила, что есть специальные протезы для секса. Ведущая не уверена, доступны ли сейчас такие в Украине, однако в США есть, и фонды предлагают их раненым бесплатно. Александр говорит, что не слышал о таких. Тем не менее, это отличная инициатива.

Маричка Падалко / Фото: ТСН.ua

Также Терен рассказал о пользовании протезами. Ветеран войны говорит, что охотно предпочел колесное кресло. Однако почти весь день Александр пользуется протезами, хотя это довольно нелегко. Однако, к сожалению, в стране практически нет безбарьерного пространства. Поэтому пользование колесным креслом становится еще тем вызовом, поэтому остаются протезы.

"Я пользуюсь протезами ежедневно с утра до вечера. Но, честно говоря, если бы я мог, я бы пользовался креслом колесным чаще. Люди думают, что вот на протезах, он же бегает… А что делать еще остается, когда повсюду лестница? Я бы охотно пользовался колесным креслом, если бы я мог это делать. Если бы мы имели возможности безбарьерного пространства, я бы им пользовался, и тысячи других ветеранов тоже. Когда у тебя двойная ампутация, ты ничего не можешь иного, кроме как ездить на кресле или ходить на двух протезах", - поделился ветеран войны.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен также рассказал, почему случился раскол в его отношениях с Инной Белень. Также общественный деятель поделился, почему не нашел любовь на проекте "Холостяк".

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