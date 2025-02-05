"Холостяк" Терен откровенно рассказал об интиме после тяжелого ранения и о протезах для секса

Также ветеран признался, почему ему удобнее пользоваться колесным креслом.
Герой романтического реалити "Холостяк-13", ветеран войны Александр "Терен" Будько, который ранее высказался о своей пенсии, откровенно рассказал об интиме после тяжелого ранения и о специальных протезах для секса.
Терен во время службы на фронте в результате серьезного ранения пережил ампутацию конечностей. Ветеран войны собственным примером показывает, что можно и нужно продолжать вести полноценную жизнь. В частности, он откровенно общается с аудиторией на разные темы, в том числе и на те, что касаются интима. Александр Терен рассказал Маричке Падалко для ее нового YouTube-канала, что мужчины, конечно, читают его постты, однако больше реагируют и задают разные вопросы именно женщины, которые также интересуются, где узнать можно больше информации.
"Да, многие женщины на самом деле отреагировали. Конечно, мужчинам сложнее эта тема дается. Они читают, конечно, там кто-то несколько слов скажет, но именно женщины более целевая аудитория, потому что из-за эмоциональности женщины больше воспринимают такую информацию. Когда мужчины возвращаются, они более закрыты, наверное, в этих моментах, не готовы об этом поговорить. Кстати, информация очень хорошая, собственно, о сексуальном образовании и сексуальном опыте после ранений есть у "Ветеран Хаб", - поделился ветеран войны.
Кстати, Маричка Падалко отметила, что есть специальные протезы для секса. Ведущая не уверена, доступны ли сейчас такие в Украине, однако в США есть, и фонды предлагают их раненым бесплатно. Александр говорит, что не слышал о таких. Тем не менее, это отличная инициатива.
Также Терен рассказал о пользовании протезами. Ветеран войны говорит, что охотно предпочел колесное кресло. Однако почти весь день Александр пользуется протезами, хотя это довольно нелегко. Однако, к сожалению, в стране практически нет безбарьерного пространства. Поэтому пользование колесным креслом становится еще тем вызовом, поэтому остаются протезы.
"Я пользуюсь протезами ежедневно с утра до вечера. Но, честно говоря, если бы я мог, я бы пользовался креслом колесным чаще. Люди думают, что вот на протезах, он же бегает… А что делать еще остается, когда повсюду лестница? Я бы охотно пользовался колесным креслом, если бы я мог это делать. Если бы мы имели возможности безбарьерного пространства, я бы им пользовался, и тысячи других ветеранов тоже. Когда у тебя двойная ампутация, ты ничего не можешь иного, кроме как ездить на кресле или ходить на двух протезах", - поделился ветеран войны.
▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко
Напомним, ранее Александр Терен также рассказал, почему случился раскол в его отношениях с Инной Белень. Также общественный деятель поделился, почему не нашел любовь на проекте "Холостяк".
Читайте также:
- Ветеран войны и "Холостяк" Терен дал свой прогноз об окончании войны и какой будет победа
- "Холостяк" Терен ответил на упреки, что получил ранение в состоянии опьянения, и рассказал, как это произошло на самом деле
- Терен рассказал об отношениях до "Холостяка" и почему порвал с бывшей, которая провожала его на войну