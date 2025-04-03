"Холостяк" Терен передумал открывать бизнес и объяснил почему

Александр Терен

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Главный герой реалити-шоу “Холостяк-13”, ветеран войны и общественный деятель Александр “Терен” Будько неожиданно передумал открывать бизнес.

Бывший военный планировал открытие кафе в Киеве. По концепции заведения, это должно бы быть ветеранское пространство, где каждый чувствовал бы себя комфортно. Александр даже выиграл грант на открытие кофейни. Впрочем, Терен удивил, что отказался от этой идеи, потому что предстал перед рядом проблем. Самая тяжелая из них — найти необходимое помещение. Будько говорит, что цены на аренду немалые. А более дешевые варианты не подходили либо из-за расположения, либо из-за отсутствия базовых потребностей.

“Осталась одна мелочь — найти помещение. И тут началось. Цены на аренду — космос. Даже со скидками получалось 75 тысяч без коммуналки. Дешевые варианты? Ну, разве что на Троещине или в месте без канализации”, — признается ветеран войны.

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Александр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Александр решил пока что не торопиться с открытием бизнеса. Он вернул грант. Правда, от самой идеи — открытия ветеранского пространства-кафе — “Холостяк” не отказывается.

“Я долго колебался, что делать. И понял: если так сомневаешься, значит время пока что не пришло. Поэтому я вернул грант и отложил идею до лучших времен”, — добавил Александр.

Напомним, на проекте “Холостяк” Александр выбрал волонтера Инну Белень. Однако паре не удалось построить отношения, поэтому они объявили о разрыве. Тем временем Инна недавно очень заинтриговала подробностями личной жизни. Волонтер показала, как ее позвали замуж.