"Холостяк" Терен после громких скандалов с Белень признался, держит ли на нее обиду: "Проявилось многое"

Александр Терен и Инна Белень

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Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько на фоне публичных недоразумений с Инной Белень рассекретил истинное отношение к ней.

Так, после проекта между бывшими не утихает напряжение. В частности, до недавнего времени они выясняли, действительно ли имели чувства друг друга и рассказывали о постоянных проблемах в общении. В итоге Инна недавно раскрыла, что они достигли договоренности, что прекратят обсуждать свои бывшие отношения на публику. Но Терен нарушил их и пошел на интервью, чтобы окончательно расставить все точки над "і".

Александр Терен и Инна Белень

Поэтому в результате, по словам ветерана, даже после ряда неприятных ситуаций вокруг темы отношений с Инной, он не держит на нее зла. Но добавляет, что они больше не смогут воссоединиться из-за того, какими они увидели друг друга вне камер.

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"Обиды как таковой нет. Просто нет желания дальше проводить какие-то параллели с этими людьми. Для меня проявилось многое. Не все то, что на экране, не все то, что перед камерами, есть на самом деле", - пояснил Терен в интервью Рамине Эсхакзай.

И напоследок Александр заверил, что если бы знал о такой волне хейта и скандалов заранее, то не согласился бы участвовать в шоу "Холостяк". Тем не менее, он отметил, что благодарен такому опыту, и назвал причину, которая помешала роману с Инной Белень.