"Холостяк" Терен признался, когда произошел раскол в романе с Белень: "Не смог почувствовать безумную любовь"

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько высказался о скандалах с бывшей избранницей Инной Белень.

Так, на новом YouTube-канале Марички Падалко общественный деятель прокомментировал случившиеся во время романа с волонтером публичные скандалы, которую он выбрал в финале шоу "Холостяк". В частности, высказался о языковой позиции блогерши, которая во время интервью Демину вступилась за русскоязычных украинцев и выступила против давления относительно быстрого перехода на родной язык. После этого Терен публично заявил, что не согласен с этим.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

Общественный деятель признался, что после этого Инна в своем публичном комментарии сообщила, что она обиделась на него. Победительница шоу написала, что тогда чувствовала себя незащищенной из-за агрессии в ее сторону.

"Довольно импульсивно и экспрессивно (Инна отреагировала на противоположную позицию – прим. ред.), мне кажется. Звонка не было, был только пост в Telegram, где якобы я там обидел ее чем-то", — поделился Будько.

Александр Терен и Инна Белень

Как известно, любовь Терену и Инне так и не удалось построить. На днях они объявили о разрыве. В свою очередь Александр говорит, что на проекте ему было довольно сложно сосредоточиться на глубоких романтических чувствах. В частности, из-за постоянных съемок и количества девушек.

"Сложно сказать, что это такая полноценная глубокая любовь. Потому что за два месяца общения не только с одной женщиной, а с тринадцатью за такой срок и в таких условиях – по крайней мере у меня любовь сложно возникает. Я не верю в любовь с первого взгляда, поэтому мне действительно нужно немного времени для того, чтобы влюбиться. У меня всю жизнь так было. Поэтому за это короткое время, действительно, я лично не смог почувствовать безумную любовь и так далее. Считаю, что это нормально в тех условиях, когда на тебя все смотрят, в частности, 35 камер вокруг, и все ждут, когда вы поцелуетесь, то немного сложно думать в то время о своих чувствах", - признался герой реалити-шоу.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

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