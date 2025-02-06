"Холостяк" Терен признался, почему на самом деле пошел на шоу: "Не хватает уважения"

Ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько, который ранее назвал причину раскола отношений с Инной Белень, рассказал об участии в шоу "Холостяк-13".

Терен признался, что довольно легко принял решение стать главным героем шоу. На новом YouTube-канале Марички Падалко звезда отметил, что сразу понимал, что хотел донести до широкой аудитории. И это несмотря на то, что он уже имел социальное влияние, но на значительно меньшее количество людей.

"Соглашался легче, потому что было какое-то понимание и желание транслировать себя и те месседжи, которые хотел. Я понимал, что это огромная площадка, чтобы достучаться до людей. И я понимал, что те люди, до которых я уже достучался, уже что-то меняли, они и так следили за мной, и мне не нужно было такой большой площадки, как телевизионный канал, чтобы это сказать", - отметил звезда реалити-шоу.

Александр Терен / Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Александр отмечает, что ему крайне важно было не только обрести любовь, но и показать на собственном примере, что ветераны могут все. Кроме того, холостяк намеревался внушить веру людям с инвалидностью. Правда, после окончания реалити, по мнению знаменитости, украинцам еще есть чему учиться в плане уважения ветеранов.

"Хотел донести, что человек с инвалидностью, ветеран, после получения сложного или любого другого ранения может жить полноценной жизнью и быть полноценным членом этого общества. Хотя сейчас я вижу, что людям это все-таки не доходит и это очень больно, потому что не хватает уважения. Есть люди, которые понимают, почему следует уважать, зачем я туда пошел. И это те люди, которые причастны к войне. Люди же, увидевшие ветерана только вот по телевизору, то это единственный их контакт с ветеранами", - объяснил Терен.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен рассекретил свой будущий бизнес. Также "Холостяк" признался, какую пенсию получает.

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