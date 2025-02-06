"Холостяк" Терен резко ответил на травлю его в Сети: "У меня огромная агрессия"

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько, который кардинально сменил имидж, высказался о хейте в его сторону.

Ветеран на новом YouTube-канале Марички Падалко резко высказался о тех, кто осуждает его поведение и внешность. По словам Александра, волна хейта после шоу значительно выросла. Терен говорит, что пользователи обходят его значительные социальные вклады и начинают судить исключительно по образу из "Холостяка". Сейчас он пытается избавиться от него.

"Все обсуждают только то, с кем я целовался, когда и почему это сделал… Ни один не обращает внимание на опыт, который я приобрел, и что транслирую. Сейчас заходишь комментарии - это какие-то обсуждения проекта, который уже закончился для меня. И столько ненависти я еще не испытывал никогда в своей жизни. У меня на самом деле огромная агрессия на этих людей из-за этого непонимания, нивеляции того, что человек-ветеран. И я даже не говорю о себе. Если сейчас тема ветеранства и уважения к ветеранам еще как-то держится, потому что есть военные и фронт, но я уверен, что если действительно война завершится и благополучно для Украины, люди об этом быстро забудут. И мы вернемся к 2015-му году, когда из ветеранов, участников войны ты становишься просто чем-то ненужным", - подчеркнул герой романтического реалити.

Александр Терен / Фото: ТСН.ua

Общественный деятель привел яркий пример, когда его захейтили за желания быть многодетным отцом. Будько признается, что это очень оскорбляет его, ведь ни один не имеет права упрекать за это.

"Например, то, что я хочу большую семью, даже тех же пятерых детей. Почему я как человек с инвалидностью, ветеран, принадлежащий к этой социальной группе, просто как человек, не имею права хотеть этого? Почему люди должны за это ненавидеть и чем-то упрекать меня тем, что я хочу большую семью?"

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен прокомментировал, планирует ли идти в политику. Также ветеран войны ответил, получал ли соответствующие предложения.

Читайте также: