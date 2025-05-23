"Холостяк" Терен шокировал признанием о разрыве с Белень после шоу: "Сложно сказать, что мы были вместе"

Александр Терен и Инна Белень

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Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько откровенно высказался о романе с Инной Белень после их расставания.

По словам звезды, на проекте было довольно мало времени узнать друг друга глубже. Поэтому он убежден, что после выхода шоу и сброса масок они раскрылись иначе, что и не позволило им быть вместе.

"Считаю, что за два месяца (на проекте - прим. ред.) чистого общения с финалистками получается часов десять - ты успеешь полюбить человека и многое о нем узнать, чтобы понять, хочешь ли ты дальше с ним жить? По моему мнению, из-за этого пары распадаются после шоу. Присутствует самоцензура, много ограничений на общение. И после проекта исчезают все маски, ты и тебе открываются по-новому. И возможно, не все готовы к восприятию новых ролей", - рассказал Терен в интервью Рамине Эсхакзай.

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Александр Терен и Инна Белень

Более того, Александр делится, что на самом деле после шоу он с Инной не были такими близкими, как все того бы хотели. В частности, рассекретил, что романа почти не было, а жили они отдельно и просто общались между собой.

"Мы жили отдельно. В течение определенного периода мы действительно общались, но я не могу сказать, что это было то общение, как на проекте. Люди сталкиваются с реальностью - после проекта уже нет такого, что тебе надо обязательно прийти на это свидание, что тебе надо обязательно быть там или в другом месте. Вот у тебя есть новая реальность, новая жизнь, продолжение той жизни, которая была до проекта. Если честно, мне сложно вообще сказать, что мы были вместе. То есть мы не так часто виделись и у нас не было каких-то суперблизких отношений после проекта", - удивил ветеран.

К слову, Инна Белень уже отреагировала на интервью и рассказала о нарушении Александром Тереном их важного обещания.