"Холостяк" Терен стал магистром и рассекретил свою новую специальность: "Долго думал, стоит ли"

Александр Терен

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Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько похвастался новым полученным уровнем образования.

В своем фотоблоге звезда поделился, что теперь имеет степень магистра. Так, полтора года он проучился в Харьковском национальном университете внутренних дел по специальности "Финансы, банковское дело и страхование". В результате успешно защитил дипломную работу по теме "Бюджетный контроль как инструмент финансового менеджмента". И подчеркнул, что принял решение получать второе образование, чтобы "насыщать рынок труда образованными людьми".

"Полтора года назад поступил в один из университетов, а именно ХНУВД (Харьковский национальный университет внутренних дел – прим. ред.). Долго думал над специальностью и стоит ли вообще поступать. Но понял, что действительно образование в наше время важно. Тем более нужны квалифицированные работники. Поэтому сегодня (22 апреля – прим. ред.) я защитил магистерскую работу и перед вами — магистр", — поделился звезда.

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Александр "Терен" Будько защитил магистерский диплом / © instagram.com/tsvit_terenu

Более того, Терен уже сейчас задумывается над третьим образованием. В частности, говорит, что планирует овладеть юриспруденцией во исполнение важного дела по помощи ветеранам войны и людям с инвалидностью.

"И теперь думаю, не нужно ли еще третье образование юриста? Чат GРТ сказал, что юридическая сфера актуальна, но перенасыщена. Однако, учитывая мою заинтересованность в защите прав ветеранов и людей с инвалидностью, это будет помощником", - добавил общественный деятель.

Александр "Терен" Будько о своем образовании / © instagram.com/tsvit_terenu

Напомним, недавно победительница "Холостяка-13" Инна Белень прокомментировала слухи о фальшивом романе с Александром Тереном.