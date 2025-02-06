"Холостяк" и ветеран Терен о политических амбициях: "Нашел путь перемен в нашем государстве"

Главный герой реалити-шоу "Холостяк-13", ветеран войны и общественный деятель Александр "Терен" Будько, который ранее рассекретил будущий бизнес, рассказал о своих политических амбициях.

Александр на новом YouTube-канале Марички Падалко заверил, что никаких предложений прийти к власти не получал. В то же время признался, что после окончания съемок в шоу внимание к нему усилилось.

"Безусловно, есть очень много хороших людей, которые тоже и пишут, и поддерживают, и на улице встречают. То есть есть все-таки большая доля людей хороших и с хорошими намерениями. Относительно политических вопросов, никакого предложения, скажем, такого политического у меня не было, если мы говорим исключительно о политических партиях. Ни одного за все время", — отметил Терен.

Александр Терен

Однако ветеран не исключает своей общественной активности. По словам Александра, он будет продолжать вносить коррективы в украинский социум своими проектами. И объяснил, что для этого ему не нужна причастность к политическим силам, чтобы популяризировать образ ветерана войны.

"Это то, чем я сейчас начал снова заниматься и включаться в эту сферу назад. Для того, чтобы восстановить ту репутацию, которую я потерял. Безусловно, не нужно обязательно быть там в Верховной Раде или каким-либо другим депутатом городского совета или района для того, чтобы иметь влияние в обществе. Я пока вижу для себя путь общественного активиста. Это пока и удается делать, потому что, к сожалению, сейчас тоже так складывается, что у нас власть все же формирует общественные организации и оказывает давление на их власть. Поэтому сейчас я нашел путь перемен в нашем государстве и своего роста в социуме", - подчеркнул Будько.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Холостяк" Терен: Я не зміг відчути шаленого кохання! Відверто в інтерв'ю Марічці Падалко

Напомним, ранее Александр Терен признался, когда случился раскол в его отношениях с Инной Белень. Также "Холостяк" рассказал, почему не нашел любовь на романтическом проекте.

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